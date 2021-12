Ten Brinke toch in Dakar 2022 als vervanger van Van Loon

Van Loon leverde voor vertrek naar Saudi-Arabië een positieve coronatest af en kon daardoor niet naar Jeddah reizen, waar zaterdag de Dakar Rally begint. Een bijzonder zuur moment voor de Brabander, die een uitstekende voorbereiding afwerkte en als een van de weinige coureurs inspeelde het op het nieuwe T1+ reglement. Van Loon reed de afgelopen maanden diverse wedstrijden met de vernieuwde Toyota Hilux en had daarmee een voorsprong op de andere deelnemers, die in competitie nog niet reden volgens het nieuwe reglement.

Het team en de wagen van Van Loon stonden in al in gereedheid in Saudi-Arabië en daar kwam ook Bernhard ten Brinke om de hoek. De voormalig Toyota Gazoo Racing-coureur stond op de nominatie om een van de fabrieksrijders te vervangen bij een positieve test. Toen duidelijk werd dat Giniel de Villiers in eerste instantie geen negatieve test kon overleggen, vloog Ten Brinke naar Dubai. Ook WRC-rijder Kris Meeke stond stand-by om de plek van De Villiers in te vullen. De Zuid-Afrikaan heeft uiteindelijk toch een negatieve test kunnen overleggen en komt naar verwachting tijdig aan in Jeddah.

Ten Brinke was daardoor vrij om alsnog mee te doen in de plek van Van Loon. Motorsport.com heeft vernomen dat enkele plooien in rap tempo gladgestreken werden. Ten Brinke stapt dus in de nieuwe Hilux en doet dat bij Sebastien Delaunay, de vertrouwde navigator van Erik van Loon. "Door de positieve coronatest van Erik heb ik de kans gekregen om toch mee te doen aan Dakar 2022", schreef Ten Brinke in een korte verklaring op social media. "Met de minimale voorbereiding ga ik alles geven om de Dakar tot een succes te maken met navigator Sebastien Delaunay. Ik wens Erik van Loon het aller beste en wil hem graag bedanken voor deze kans."

Naar verwachting komt Ten Brinke gewoon met dezelfde kleurstelling als Van Loon in actie tijdens de Dakar. Een enkele sponsor zal vervangen worden, zo heeft deze site begrepen.

#313 Erik van Loon, Sebastien Delaunay, Overdrive Racing Foto: Van Loon Racing