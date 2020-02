Ten Brinke evenaart beste Dakar uit carrière: “Het was heftig”

Een dagsucces zat er deze Dakar Rally niet in voor Ten Brinke, maar de Nederlander presteerde wel dusdanig constant dat er geen grote problemen ontstonden. Ten Brinke eindigde met navigator Tom Colsoul maar liefst tien keer in de top-tien, twee keer werd het duo vierde. Het meeste tijdverlies werd veroorzaakt door lekke banden, een euvel waar de formatie van Toyota-teambaas Glynn Hall door geteisterd werd.

Ten Brinke hoopte nog een zesde plaats uit het vuur te slepen. Na de voorlaatste etappe stond Ten Brinke zesde, maar dat werd later gecorrigeerd toen X-raid een protest had ingediend rond Mini-rijder Orlando Terranova. De Argentijn had Erik van Loon zogenaamd geholpen na een aanrijding in de elfde etappe. In werkelijkheid was Terranova de schuldige aan het incident, zo verklaarde Van Loon, hij knalde na een duin achterin de wagen van Van Loon. Na ‘urenlang’ vergaderen in de protestkamer werd X-raid in het gelijk gesteld. Ondanks het protest van Toyota bleef Terranova op de zesde plaats staan.

Desondanks was Ten Brinke tevreden met de zevende plaats. “Boven alles ben ik heel erg tevreden over hoe Tom, Toyota Gazoo Racing, de Hilux en ik hebben gepresteerd”, zei Ten Brinke. “Het evenaren van de zevende plaats uit 2015, ook met Tom, voelt heel goed. Zeker omdat de competitie heftig is geweest deze twee weken. Tom heeft geweldig genavigeerd, de Hilux was fantastisch, waarbij het team van Toyota Gazoo Racing iedere dag weer een superauto voor ons klaar had staan.”