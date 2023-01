Etappezege met Nederlands tintje bij motoren in Dakar Rally

Klein was zondag in de eerste etappe al dicht bij de overwinning, maar verloor toen kostbare tijd in het laatste deel van de proef. Na het toepassen van diverse tijdstraffen eindigde hij op de derde plek. Het betekende dat hij maandagochtend ook als derde motorrijder van start mocht gaan. Het duurde echter niet lang voor hij Kevin Benavides (als tweede gestart) en Ricky Brabec (als eerste gestart) te pakken had.

Toch leek het er lange tijd op dat Klein niet met de overwinning aan de haal zou gaan. Daniel Sanders was namelijk keer op keer de snelste. Hij noteerde na 386 kilometer ook nog de snelste tijd, maar verspeelde die voorsprong in het laatste deel. Na afloop verklaarde Sanders dat hij de laatste kilometers bewust rustiger had gereden om te voorkomen dat hij dinsdag in de derde etappe als eerste moet beginnen aan de etappe.

Klein, uitkomend voor het Nederlandse BAS Dakar-team, kwam na ruim vijf uur koers als eerste aan de meet. Hij had iets meer dan een minuut voorsprong op Sebastian Bühler van Hero en Skyler Howes van Husqvarna. Op dat moment was er al een tijdstraf van twee minuten verrekend in de eindtijd van de dagwinnaar. Ross Branch eindigde namens Hero op de vierde plek, terwijl Toby Price de eerste fabrieksrijder van KTM werd. Price gaf 2.16 minuten toe op de 21-jarige Klein.

Joan Barreda Bort besloot de proef op de zesde plek, net voor Lorenzo Santolino op de eerste Sherco. Benavides verloor meer dan drie minuten (waarvan een minuut tijdstraf) en eindigde op de achtste plek voor Sanders, die in totaal 3.24 minuten toegaf op Klein. Matthias Walkner begon als tiende aan de proef omdat hij nog tijd uit de etappe van zondag gecompenseerd kreeg. De Oostenrijker had de onfortuinlijke Sam Sunderland assistentie verleend na diens crash. Walkner noteerde geen doorkomst bij het zevende tussenpunt, hetgeen nog gevolgen kan hebben voor de einduitslag. Voorlopig staat de oud-winnaar echter op de tiende plek geklasseerd.

Wesley Aaldering sloot de tweede etappe af met de 62ste tijd. Mirjam Pol kwam op de 79ste plek aan de finish.

Positie Merk Coureur Team Tijd + verschil 1

M. KLEIN (USA) #9 - BAS WORLD KTM RACING TEAM 5:23:04 (1e) 2

S. BÜHLER (DEU) #14 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +1:09 (2e) 3

S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING +1:13 (3e) 4

R. BRANCH (BWA) #16 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +1:58 (4e) 5

T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING +2:16 (5e) 6 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM +2:32 (6e) 7 L. SANTOLINO (ESP) #15 - SHERCO FACTORY +3:10 (7e) 8

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING +3:20 (8e) 9

D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING +3:24 (9e) 10

M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING +4:06 (10e)