Bandenprobleem houdt Van Kasteren niet van derde etappezege: "Eerste is eerste"

Na een moeiteloze eerste paar dagen met twee etappezeges stond de derde etappe voor de regerend Dakar-kampioen bij de trucks Janus van Kasteren op het programma. De Brabander leek ook de derde etappe moeiteloos naar zich toe te trekken, maar vlak voor het einde stond bij de tussenstanden ineens Ales Loprais gevaarlijk dichtbij. Aan de finish hield Van Kasteren slechts zes seconden over op de Tsjech, maar dat mag de pret niet drukken. "Eerste is eerste", lacht een opgeluchte Nederlander in de eerste reactie na de etappe.

Zoals gezegd was vanaf meet af aan duidelijk dat Van Kasteren een goede dag had. De Nederlander sloeg in de eerste paar kilometers al zijn slag en wist een voorsprong van enkele minuten op te bouwen. De man uit Veldhoven zag ook in de cabine dat alles goed ging. "Het was een goed dagje. Volgens mij ging ik bij bijna elke waypoint sneller dan iedereen", noemt de leider bij de trucks. "[We hadden] geen probleempjes en de truck was gewoon heel goed." Ook de omgeving bleek heel mooi te zijn, al moet Van Kasteren dat vooral aannemen van zijn team Derek Rodewald en Marcel Snijders. "Het schijnt een hele mooie stage te zijn geweest, qua landschappen. Ik heb er weinig van kunnen genieten, maar ze zeiden dat het wel mooi was."

Aan het einde van de etappe leek het er even op dat Van Kasteren de zege door zijn vingers liet glippen. Met nog een kilometer of zeventig op de teller kwam ineens Loprais akelig dichtbij. Het lag volgens de Brabander vooral aan de manier waarop de Iveco door de duinen heen kon. Vlak voordat de laatste kilometers begonnen speelden er technische problemen op. "Er kwam nog een duinenpartij, daar liepen de banden niet goed af", waarmee de coureur duidt op de mogelijkheid om met de bandendruk te spelen. "Dan moet je met hoge bar en veel druk in de banden de duinen in. Dat schiet echt niet op. We hebben daar veel tijd verloren, maar houden nog zes seconden over." Het blijkt dus wel voldoende, maar helemaal blij kan Van Kasteren niet zijn. "Ik had graag meer gewonnen, maar dat zat er niet in", besluit hij.