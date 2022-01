Audi laat zich zien in achtste etappe, Ekström pakt eerste dagzege

Na het forse tijdverlies van de drie Audi-coureurs in de eerste Dakar-week, mikt het Duitse concern na de rustdag vooral op etappezeges met de elektrisch-aangedreven RS Q e-tron. Nadat Carlos Sainz in de eerste week al voor een historische etappezege had gezorgd met de revolutionaire hybride, was het maandag opnieuw raak voor de fabrikant uit Ingolstadt. In de 395 lange klassementsproef tussen Al Dawadimi en Wadi Ad Dawasir lieten niet alleen Sainz, maar ook stalgenoten Stéphane Peterhansel en Mattias Ekström zich van voren zien. Laatstgenoemde trok uiteindelijk aan het langste eind, wat de Zweed zijn allereerste etappezege opleverde in de Dakar Rally.

Ekström, die vorig jaar debuteerde in de woestijnrally, had 3 uur, 43 minuten en 21 seconden nodig voor de achtste etappe. Hij was daarmee slechts 49 tellen sneller dan Peterhansel, die er daarmee meteen een 1-2 van maakte voor Audi. Sainz moest op drie minuten achterstand genoegen nemen met de vierde tijd.

Sébastien Loeb stak aan de finish nipt een stokje voor een volledige Audi top-drie. De Fransman heeft de jacht op de eindzege nog niet opgegeven en ging maandag met de BRX Hunter opnieuw vol in de aanval. Na zijn etappewinst op zondag moest de negenvoudig WRC-kampioen de etappe openen bij de auto’s, maar navigator Fabian Lurquin leverde uitstekend werk en loodste Loeb naar de derde tijd. De Fransman was aan de finish slechts drie seconden sneller dan de derde Audi van Sainz. Daarachter was Henk Lategan de snelste Toyota-rijder met een vijfde tijd, gevolgd door de tweede BRX Hunter van Orlando Terranova, de Century Buggy van Mathieu Serradori en de MINI van Jakub Przygonski. Giniel de Villiers en Yazeed Al Rajhi maakten de top-tien compleet.

Al-Attiyah speelt op safe

Nasser Al-Attiyah eindigde de etappe maandag voor het eerst deze Dakar buiten de top-tien, maar de Qatarees blijft desondanks comfortabel aan de leiding in het algemeen klassement. Met een elfde tijd gaf hij tien minuten toe op etappewinnaar Ekström, waardoor Loeb in het klassement zeven minuut inloopt op de Toyota-rijder. Met nog vier etappes te gaan heeft A-Attiyah echter nog altijd ruim 37 minuten voorsprong in handen.

Bernhard ten Brinke was met een veertiende tijd wederom de snelste Nederlander. De gebroeders Coronel stonden maandagochtend niet aan de start met hun buggy. Zij hebben de handdoek in de ring gegooid vanwege de aanhoudende rugklachten van Tim Coronel.

Uitslag auto's - Etappe 8

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. ZWE Mattias Ekström Audi 03:43:21 2. FRA Stéphane Peterhansel Audi +49s 3. FRA Sébastien Loeb Prodrive +03m08s 4. SPA Carlos Sainz Audi +03m11s 5. ZAF Henk Lategan Toyota +03m20s 6. ARG Orlando Terranova Prodrive +04m53s 7. FRA Mathieu Serradori Century +07m03s 8. POL Jakub Przygonski MINI +08m11s 9. ZAF Giniel de Villiers Toyota +09m00s 10. SAU Yazeed Al Rajhi Toyota +09m51s - 14. NED Bernhard ten Brinke Toyota +13m19s - NED Maik Willems Toyota + - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK + DNS NED Tim Coronel Century -