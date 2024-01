Sainz sr. grijpt virtuele macht tijdens 48-uursetappe Dakar Rally

De grootste uitdaging van de Dakar Rally van 2024 is begonnen: de 48-uursetappe. Bij de auto's was het op woensdag een steekspel om een gunstige startpositie te verkrijgen en in een vroeg stadium was duidelijk dat als een van de eersten starten niet voordelig was. Nasser Al-Attiyah won de woensdagse etappe, waardoor hij als eerste moest starten. De sporen van zijn Prodrive lieten zien waar de concurrentie langs moest, zo konden zij volop profiteren. Carlos Sainz sr. deed dat met afstand het beste. De Spanjaard was de hele dag razendsnel en heeft teamgenoot Mattias Ekström op meer dan vier minuten achterstand staan. Sébastien Loeb verloor woensdag expres veel tijd om donderdag niet vooraan te starten in de etappe en die tactiek betaalde uit. De Fransman staat voorlopig derde.

Bij het eerste meetpunt was zichtbaar dat Sainz sr. een prima Audi kreeg. De routinier pakte de snelste tijd, maar zag Yazeed Al-Rajhi in de buurt staan. De Saudi was de klassementsleider en wist dat schadebeperking goed genoeg zou zijn. Toch nam de Toyota-coureur iets te veel risico en crashte in het begin van de etappe hevig. Zijn Hilux moest teruggebracht worden naar het startgebied, waar de mannen van Toyota keihard werkten om de auto weer aan de praat te krijgen. Wel is daardoor de tijd van de 42-jarige coureur niet tellend en zal daarom geen rol meer in het klassement spelen.

Naast de bolide van Sainz had ook de rest van de Audi-coureurs een uitstekende RS-Q e-tron ter beschikking. Ekström was snel en ook Stéphane Peterhansel kon het tempo goed bijhouden. Loeb hield de eer voor Prodrive hoog om ook aan te haken, terwijl Toyota woensdag juist het tempo miste. Zo was Seth Quintero bij de eerste tijdmeting nog in de buurt, maar zakte weg. Alleen Lucas Moraes wist een tempo op de mat te leggen dat nog enigszins in de buurt van Sainz, Ekström en Loeb lag. Niet geheel verrassend waren ook de snelste mannen bij de Challengers (de bekende buggy's) razendsnel, met Mitchel Guthrie voorop, in de top-tien te vinden. Ook Eryck Goczal kon het tempo volgen en nestelde zich stevig in de top-tien. Al-Attiyah herstelde zich tijdens de dag goed en ligt nu virtueel op een zevende tijd

Na een lekke band was het voor Peterhansel over in de etappe. De Fransman probeerde met het hydraulische systeem de auto omhoog te krijgen en de reserve band te monteren, maar door een gebroken leiding in de Audi lukte dat niet. Monsieur Dakar vreest voor het verloop van de Dakar en denkt dat uitvallen dichtbij komt.

Naast Peterhansel en Al-Rajhi was ook voor Vaidotas Zala het eerste gedeelte van de 48-uursetappe een drama. De Mini-coureur had met een top-tien in het klassement een uitstekende uitgangspositie, maar zag na problemen zo halverwege de etappe de klassering uit het zicht verdwijnen. Met hem miste ook Mathieu Serradori de snelheid, die moeite had om door de duinen heen te komen. De Century-man is virtueel nog wel in de top-tien in het algemeen klassement te vinden.

In het klassement was leider Al-Rajhi dus al vroeg verdwenen, waardoor de leiding voor het oprapen lag. Sainz sr. is nu de nieuwe virtuele leider, achter hem vechten Ekström en Al-Attiyah een spannende strijd voor de tweede plek uit. Tussen beide coureurs zitten nog geen minuut. De Coronel-broers deden ook goede zaken en zijn de virtueel de top-dertig ingesprongen.

Video: Samenvatting eerste gedeelte 48-uursetappe Dakar Rally 2024