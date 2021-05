Audi met all-star line-up naar Dakar Rally

Zowel veertienvoudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel als drievoudig kampioen Carlos Sainz is weggeplukt bij het succesvolle Mini X-Raid-team, terwijl Matthias Ekström al bijna zijn hele professionele autosportcarrière deel uitmaakt van het Audi-sportprogramma.

Het trio wordt verantwoordelijk voor het testen en ontwikkelen van een vierwiel aangedreven prototype dat Audi in samenwerking met Q Motorsport heeft ontworpen. De wagen rijdt weliswaar op elektrische energie, maar de accu wordt opgeladen door een verbrandingsmotor die is afgeleid van Audi's inmiddels opgeheven DTM-programma.

“Het is niet overdreven om te spreken van een dream team”, aldus Julius Seebach, die bij Audi eindverantwoordelijk is voor het autosportprogramma. “Stéphane is de meest succesvolle Dakar-coureur aller tijden. Carlos is meervoudig Dakar-winnaar en wereldkampioen rally. En met Mattias hebben we in het verleden al veel Audi-successen gevierd. Hij is een van 's werelds meest veelzijdige coureurs.”

De keuze voor de drie piloten is niet alleen gebaseerd op hun cv, maar vooral ook op hun kennis van zaken, vervolgt Seebach. “Naast snelheid voegen ze allemaal een extreme hoeveelheid expertise en motivatie toe aan ons team.”

Peterhansel: "De toekomst is elektrisch"

Peterhansel grossiert al dertig jaar lang in Dakar-overwinningen, eerst op de motor en later bij de auto’s, maar ziet een bijzondere uitdaging bij Audi. “De Dakar is een van de laatste avonturen in deze wereld en het staat aan de vooravond van een radicale verandering: de toekomst is elektrisch. Over tien jaar rijdt iedereen in elektrische auto's”, zegt de Fransman. “De Dakar is een extreme test voor deze technologie. We willen het eerste team zijn dat de Dakar Rally wint met een elektrische aandrijflijn.”

Ook Sainz heeft zin in het avontuur. “Zelfs op 59-jarige leeftijd ben ik nog steeds hongerig, anders zou ik deze nieuwe uitdaging niet zijn aangegaan”, verklaart de Spanjaard. “Zelfs als kind was het mijn droom om rallyrijder te worden. Mijn passie is onveranderd gebleven. De Audi Quattro veranderde het World Rally Championship voorgoed. Nu proberen we iets soortgelijks in de Dakar Rally.”

Ekström maakte begin dit jaar zijn debuut in de Dakar in de T3-klasse, met een Yamaha YXZ1000R. Hij viel uit in de zevende etappe, maar heeft er alle vertrouwen in dat hij bij Audi beter uit de voeten kan. “De Dakar wordt zeker één van de spannendste avonturen uit mijn carrière. Het is fantastisch om dit spannende project aan te kunnen gaan met het team waarmee ik mijn grootste successen heb gevierd. Hoewel ik dit jaar 43 word, voel ik me nog een junior vergeleken met Carlos en Stéphane. In deze sport heb je veel ervaring nodig op alle gebieden. Ik heb nog veel te leren, maar ik kijk er echt naar uit.”

Audi is van plan zijn auto voor het eerst te laten zien tijdens het Goodwood Festival, dat gepland staat voor 8 tot en met 11 juli. Daarna begint het aan een intensief testprogramma. De Dakar Rally staat – onder voorbehoud – gepland van 1 tot en met 14 januari 2022.