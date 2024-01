Tot ongeveer een derde van de maandagse derde etappe van de Dakar Rally was er geen vuiltje aan de lucht voor Janus van Kasteren. De Nederlander had al de eerste drie etappes op zijn naam geschreven en was hard op weg om ook de vierde op zijn naam te zetten. Na het meetpunt op 310 kilometer bleek echter dat de Iveco-man onderweg ergens flink wat tijd had verloren. De Tsjechen Ales Loprais en Martin Macik waren hem voorbij gestoken en niet met een kleine marge ook. Veertien minuten zat er tussen Loprais en Van Kasteren, waarmee ook de leidende positie in het algemeen klassement naar de Praga-coureur zou gaan. Uiteindelijk liep de teller nog verder op naar zestien minuten, waardoor Van Kasteren in de vierde etappe in de achtervolging moet.

Loprais pakte zo een mooie zege, voor Martin Macik. Macik begon de Dakar in de proloog en de eerste etappe ietwat teleurstellend, maar kon het tij tijdens de tweede etappe met een knappe derde plaats weer keren. Die lijn trok hij door naar maandag, waar zelfs een tweede plek voor hem was weggelegd. Ook Mitchel van den Brink herpakte zich tijdens de etappe van maandag na een moeilijke zondag. De Harskamper schoot niet fantastisch uit de startblokken, maar na een gestage opmars kwam zelfs het dagpodium voor de 21-jarige coureur nog in zicht. Dat lukte net niet, maar vierde na de trage start is simpelweg goed te noemen. Michel Bekx begon juist sterk, verloor daarna wat terrein maar is met tussentijdse plek zes toch in de bovenste regionen beëindigd. De teamgenoot van Van Kasteren eindigde net achter de hele week constant rijdende Pascal de Baar.

Aan de andere kant van de medaille zat opnieuw Gert Huzink. De enige Renault in het veld had zondag kansen op een goed resultaat, maar zag zijn truck in de duinen omkieperen. Dat kostte de Nederlander veel tijd en ook een goede klassering verdween daarmee uit zicht. Tijdens de derde etappe reed op maandag reed de Nederlander ook lange tijd in de top, maar moest weer wat terrein prijsgeven. Een zevende tijd is dan niet heel slecht, maar Huzink had op meer gehoopt. Dat daarna ook nog een tijdstraf opgelegd werd, doet extra pijn. Jaroslav Valtr leek zijn aloude trucje van langzaam starten en snel finishen weer uit de kast te trekken, maar snel eindigen zat er deze keer niet in. Een achtste tijd zorgde wel voor beperking van de schade. Vaidotas Paskevicius had zondag na de goede eerste twee dagen al een ellendige dag, maandag deed ook een duit in de zak. Voorlopig rijdt de Litouwer rond de 30e positie.

Top-tien trucks derde etappe Dakar Rally 2024

Positie Merk Coureurs Auto Verschil 1 Ales Loprais (CZE) Jaroslav Valtr jr. (CZE) Jiri Stross (CZE) #602 - INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 4:56:41 2 Martin Macik (CZE) Frantisek Tomasek (CZE) David Svanda (CZE) #601 - MM TECHNOLOGY TEAM +4:27 3 Janus van Kasteren Darek Rodewald (POL) Marcel Snijders #600 - BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY FPT +16:10 4 Mitchel van den Brink Moises Torrallardona (ESP) Jarno van de Pol #603 - EUROL RALLYSPORT +21:53 5 Pascal de Baar Giso Verschoor Tomas Sikola (CZE) #605 - TATRA BUGGYRA ZM RACING +24:20 6 Michel Becx Wulfert van Ginkel Edwin Kuijpers #622 - BECX COMPETITION TEAM DE ROOY FPT +31:20 7 Jaroslav Valtr (CZE) Rene Kilian (CZE) David Kilian (CZE) #604- TATRA BUGGYRA ZM RACING +39:24 8 Gert Huzink Martin Roesink Rob Buursen #615 - JONBLOED DAKAR TEAM +39:38 9 Vick Versteijnen Andre van der Sande Teun van Dal #608 - VERSTEIJNEN TRUCK RACING +1:02:29 10 Claudio Bellina (ITA) Bruno Gotti (ITA) Marco Arnoletti (ITA) #610 - MM TECHNOLOGY TEAM +1:12:22

Video: De hoogtepunten van de derde etappe