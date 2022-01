Al-Attiyah en Loeb slaan slag: “Het was echt een lastige etappe”

De eerste echte etappe van Dakar 2022 bleek meteen een bijzonder lastige opgave. Niet alleen het materieel, maar ook de navigatoren werden in de 333 kilometer lange lus rondom Ha’il flink op de proef gesteld. Het team van Audi kan met uren tijdverlies voor Mattias Ekström, Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel als de grote verliezer worden bempeld, maar ook andere kanshebbers op een topklassering als Nani Roma, Bernhard ten Brinke en Toyota-fabrieksrijder Henk Lategan kregen al meteen meer dan een uur achterstand aan hun broek.

Grote winnaar van de etappe was Nasser Al-Attiyah, die de klassementsproef als tiende was gestart maar na 3 uur en 20 minuten als eerste auto aan de finish was: “Het is ongelofelijk, het was echt een lastige etappe”, vertelde de Qatarees aan de finish. “Ik had verwacht dat het begin iets makkelijker zou zijn, maar het was echt een listige dag.”

De Toyota-coureur bedankte zijn navigator Mathieu Baumel, die als één van de weinigen meteen het juiste spoor vond in het laatste deel van de etappe waar veel grote namen bij de auto’s en motoren verdwaald raakten: “Mathieu heeft in het laatste deel van de etappe echt geweldig werk geleverd. We zagen een hoop sporen te veel naar rechts lopen, maar Mathieu vertelde me dat ik links aan moest houden.”

Vanaf dat moment reed Al-Attiyah samen met de BRX Hunter van Sébastien Loeb, die twaalf minuten eerder had mogen starten: "Seb en ik probeerden daarna te pushen. Toen we het waypoint te pakken hadden wisten we dat we op de goede weg zaten en probeerden we nog zoveel mogelijk tijd te pakken. Ik was echt blij met de auto. Mijn Toyota werkte heel goed vandaag.”

Loeb houdt schade beperkt na twee lekke banden

Loeb was uiteindelijk de enige die nog enigszins in de buurt van de snelste tijd van Al-Attiyah wist te blijven. De Fransman had aan de finish 12 minuten en 7 seconden achterstand op de drievoudig Dakar-winnaar, terwijl Martin Prokop – die de derde tijd klokte – al meer dan 20 minuten moest toegeven. Toch was de negenvoudig WRC-kampioen aan de finish niet helemaal tevreden: ‘Het was echt niet gemakkelijk vandaag. We gingen in de fout en hadden voor de neutralisatie al twee lekke banden opgelopen. Daarna was er in het tweede deel van de etappe echt geen ruimte meer om fouten te maken”, aldus de coureur van het Britse Prodrive, die in de slotfase dus de stofwolken van Al-Attiyah’s Toyota kon volgen: “Toen Nasser ons had ingehaald kon ik het hoofd koel houden. Het was ook wat gemakkelijker met minder stenen op het pad. We hielden het gas erop en hebben met een veel beter tempo de finish gehaald.”

Tekst loopt door onder de foto

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: Red Bull Content Pool

Loeb zag in het slot van de etappe met eigen ogen de klasse van Al-Attiyah en navigator Baumel aan het werk: ‘Het is echt een sterk duo. Je kunt het mooi zien als je achter hen rijdt. Ze kunnen het zich veroorloven om hier en daar iets af te snijden en vervolgens weer met volle snelheid terug te keren op het pad. Het is best een fraai gezicht.”

Ondanks het feit dat Loeb zondag dus goede zaken heeft gedaan met de jacht op een goede eindklassering, weet de Fransman dat er nog ruim 7.500 kilometer te gaan is: “Het is maar de eerste etappe, en deze stond niet eens aangestipt als een bijzonder lastige. We moeten gefocust blijven. Het gaat goed met Fabian [Lurquin, de nieuwe navigator van Loeb, red.]. We maken weinig fouten en hoewel we Nasser konden volgen, hadden we het ook zonder goed gedaan denk ik. Het eerste deel van de etappe was een kleine deuk voor het zelfvertrouwen, maar uiteindelijk is het toch nog goed gekomen allemaal.”