Na een aantal dagen in het regenachtige noorden van Saudi-Arabië trok de Dakar-karavaan woensdag meer naar het zuiden van het land op weg naar Riyadh. Onderweg wachtte de deelnemers een razendsnelle klassementsproef van 465 kilometer, vol snelle paden en opnieuw lastige punten voor de navigatoren.

Dat het gevaar in een klein hoekje schuilt in de Dakar Rally werd in de eerste kilometers van de proef al bewezen door Benediktas Vanagas, die zich vlak na de start liet verrassen en op hoge snelheid over de kop sloeg. Samen met navigator Filipe Palmeiro bleef de Litouwer ongedeerd, maar de Toyota Hilux was te zwaar beschadigd geraakt om nog door te rijden.

Problemen waren er in de openingsfase ook voor titelverdediger Stéphane Peterhansel. De Fransman, die door een gebroken achteras in de eerste etappe toch al kansloos was voor de eindzege, kwam na 98 kilometer wederom stil te staan met zijn Audi. Deze keer was een kapotte schokbreker de boosdoener, waardoor de veertienvoudig Dakar-winnaar wederom urenlang moest wachten op assistentie van het team. Kort daarvoor was ook Nani Roma al stilgevallen met de BRX Hunter. De Spanjaard stond anderhalf uur stil nadat hij 80 kilometer had afgelegd, alvorens hij zijn weg weer kon vervolgen.

Spannende strijd om de dagzege

In de strijd om de etappezege kwam Toyota-fabrieksrijder Henk Latagan uitstekend uit de startblokken. De Zuid-Afrikaan noteerde lange tijd de snelste doorkomsttijden en was na 238 kilometer zelfs 2.38 minuten sneller dan stalgenoot Nasser Al-Attiyah, totdat ook hij in de problemen kwam. Na 310 kilometer moest hij door een probleem met het rechter achterwiel de Hilux parkeren en wachten op assistentie.

Na het wegvallen van Lategan nam Carlos Sainz het heft in handen. De Spanjaard moest na zijn veertigste etappezege op dinsdag de klassementsproef openen bij de auto’s, maar klokte desondanks de snelste tussentijd bij het derde checkpoint. Het verschil met de BRX Hunter van Sebastien Loeb en de Toyota’s van Nasser Al-Attiyah en Yazeed Al Rajhi was echter bijzonder klein, waarna er in de slotkilometers een spannende strijd om de etappezege losbarstte. Al Rajhi leek voor eigen publiek aanvankelijk aan het langste eind te gaan trekken, totdat hij kort na de finish een tijdstraf van twee minuten aan zijn broek kreeg wegens het overschrijden van de maximaal toegestane snelheid op een punt waar de coureurs verplicht vaart moesten minderen. De etappezege ging daardoor naar klassementsleider Al-Attiyah, die 25 seconden sneller over de special had gedaan dan Loeb. Sainz eindigde eveneens binnen de minuut van de nummers één en twee in het algemeen klassement. Op 52 seconden achterstand moest de Spanjaard genoegen nemen met de derde tijd.

Al Rajhi zakte door zijn tijdstraf terug naar de vijfde plek in de daguitslag, achter de Mini van zijn landgenoot Yasir Seaidan. Giniel de Villiers reed zijn Toyota naar de zesde plaats.

Ten Brinke zevende

Bernhard ten Brinke nam na de technische problemen op dinsdag sportieve revanche in de vierde etappe. De Zeddammer gaf aan de finish iets meer dan vier minuten toe op de tijd van Al-Attiyah, wat hem een keurige zevende plaats opleverde. Jakub Przygonski, Mathieu Serradori en Orlando Terranova maakten de top-tien bij de auto’s compleet. De gebroeders Coronel eindigden binnen het half uur van Al-Attiyah nog net in de top-30.

Uitslag auto's - Etappe 4

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota 03:54:41 2. FRA Sebastien Loeb Prodrive +25s 3. SPA Carlos Sainz Audi +52s 4. SAU Yasir Seaidan MINI +1m34s 5. SAU Yazeed Al Rajhi Toyota +1m46s 6. ZAF Giniel de Villiers Toyota +3m55s 7. NED Bernhard ten Brinke Toyota +4m07s 8. POL Jakub Przygonski MINI +5m10s 9. FRA Mathieu Serradori Century +6m43s 10. ARG Orlando Terranova Prodrive +8m38s - 28. 247 Tim Coronel Century +29m19s 46. 277 Maik Willems Toyota +1u30m37s - 292 Henri van Steenbergen Rally Raid UK +