Al-Attiyah verslaat Sainz in proloog Dakar Rally 2022

De 44ste editie van de Dakar Rally gaat op nieuwjaarsdag van start met een proloog tussen startplaats Jeddah en Ha’il, waar zondag de start- en eindstreep is getrokken voor de eerste echte etappe. Na een verbinding van 225 kilometer beet veertienvoudig Dakar-winnaar en titelverdediger Stéphane Peterhansel om 10.20 uur lokale tijd het spits af. 'Monsieur Dakar' begon daarmee aan zijn 33ste Dakar, waar hij dit jaar met een gloednieuwe hybride van Audi aan deelneemt. Samen met navigator Eduard Boulanger besloot de Fransman het relatief rustig aan te doen en geen onnodige risico’s te nemen. Het leverde het duo aan de finish een veertiende tijd op, twee seconden voor de Audi van stalgenoot Mattias Ekström.

In tegenstelling tot zijn merkgenoten liet Carlos Sainz zich in de derde Audi wel meteen vooraan zien zaterdag. De Spanjaard begon twee minuten na de Toyota van Nasser Al-Attiyah als derde aan de proloog en had daarmee een mooi mikpunt voor de korte special van 18,8 kilometer. De combinatie van rotsachtig terrein, zand en een imposante afdaling van een enorme zandduin werd uiteindelijk echter als snelste afgelegd door Al-Attiyah. De Qatarees had 10 minuten en 56 seconden nodig voor de proloog, waarmee hij twaalf tellen sneller aan de finish was dan Sainz, die met zijn tweede tijd wel voor lachende gezichten zorgde bij het debuterende Audi.

Achter de twee meervoudig Dakar-winnaars stuurde de Zuid-Afrikaan Brian Baragwanath zijn Century Buggy naar een knappe derde tijd, gevolgd door landgenoot Henk Lategan in de Toyota Hilux. Sébastien Loeb maakte de top-vijf compleet namens Prodrive. In de vernieuwde BRX Hunter was de Fransman 37 tellen langzamer dan Al-Attiyah. Nani Roma klokte in de twee BRX Hunter de zevende tijd achter Yazeed Al Rajhi. Giniel de Villiers, Jakub Przygonski en Vladimir Vasilyev maakten de top-tien compleet.

Ten Brinke keurig twaalfde

Bernhard ten Brinke eindigde zijn eerste competitieve meters in de blauwgekleurde buggy die eigenlijk voor Erik van Loon was bedoeld op een twaalfde plaats, waarmee hij iets meer dan een minuut toegaf op Al-Attiyah. Tim en Tom Coronel reden hun nieuwe Century Buggy naar de 34ste tijd. Ook Maik Willems (57ste) en Henri van Steenbergen (65ste) voltooiden de proloog zonder problemen.

Bij de lichtgewicht prototypes ging de winst naar Seth Quintero. De jonge Amerikaan was in de OT3 buggy drie seconden sneller dan de Noor Andreas Mikkelsen. Wouter Rosegaar navigeerde de Zweed Sebastian Eriksson naar een vijfde plek. Michiel Becx was met een 34ste tijd de snelste Nederlander bij de T3's. In de SSV-klasse maakten de gebroeders Goczal de dienst uit. Marek Goczal was 14 seconden sneller dan zijn Poolse broer Michal. Gert-Jan van der Valk was met een negende tijd de beste Nederlander.

Na de eerste getimede kilometers wacht de deelnemers nog een verbinding van 595 kilometer naar het bivak in Ha’il. Daar mag de top-10 van de proloog – in omgekeerde volgorde – een startpositie bij de eerste tien voor de etappe van zondag kiezen. Dan staat de Dakar-deelnemers een etappe van 515 kilometer te wachten, waarvan er 334 getimed zullen zijn.

Uitslag auto's - Etappe 1a

Pos. #. Coureur Merk Tijd Verschil 1 201 Nasser Al-Attiyah Toyota 00:10:56 2 202 Carlos Sainz Audi 00:11:08 +00:00:12 3 230 Brian Baragwanath Century 00:11:32 +00:00:36 4 225 Henk Lategan Toyota 00:11:32 +00:00:36 5 211 Sebastien Loeb Prodrive 00:11:33 +00:00:37 6 205 Yazeed Al Rajhi Toyota 00:11:43 +00:00:47 7 204 Nani Roma Prodrive 00:11:45 +00:00:49 8 207 Giniel de Villiers Toyota 00:11:46 +00:00:50 9 203 Jakub Przygonski MINI 00:11:57 +00:01:01 10 221 Vladimir Vasilyev BMW 00:12:02 +00:01:06 - 12. 217 Bernhard ten Brinke Toyota 00:12:04 +00:01:08 34. 247 Tim Coronel Century 00:13:06 +00:02:10 57. 277 Maik Willems Toyota 00:15:50 +00:04:54 65. 292 Henri van Steenbergen Rally Raid UK 00:19:04 +00:08:08