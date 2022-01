Al-Attiyah verdedigt Dakar-organisatie: “Sainz loopt altijd te zeuren”

Op de rustdag van de 44ste Dakar-editie hebben Nasser Al-Attiyah en navigator Mathieu Baumel een riante voorsprong op zak in het algemeen klassement bij de auto’s. Het duo sloeg vooral in de allereerste etappe een slag, waardoor ze na zes etappes meer dan drie kwartier voorsprong hebben op achtervolgers Yazeed Al Rajhi, Sébastien Loeb en Giniel de Villiers. In de eerste etappe zorgde een verborgen waypoint meteen voor een veldslag bij de auto’s. Een flink aantal grote namen verdwaalde en was daardoor meteen kansloos voor een gooi naar de eindzege. Al-Attiyah bleef dankzij Baumel als één van de weinigen wel op het juiste pad.

Na de eerste etappe was er stevige kritiek op Dakar-organisator ASO en wedstrijdleider David Castera. Diverse navigatoren vertelden aan Motorsport.com dat het roadbook onduidelijk was ter hoogte van het bewuste punt waar talloze deelnemers verdwaalden. Sven Quandt, teambaas van Q Motorsport en daarmee verantwoordelijk voor het Dakar-project van Audi, overwoog zelfs protest aan te tekenen nadat zijn coureurs Carlos Sainz en Mathias Ekström meer dan een uur tijdverlies aan hun broek hadden gekregen op zoek naar het waypoint. Volgens Al-Attiyah en Baumel moeten de critici echter niet naar de organisatie, maar naar zichzelf kijken.

“Voor mij is er geen enkele controverse betreffende het roadbook”, vertelt Baumel in gesprek met Motorsport.com. “Als je je gewoon aan het roadbook houdt maak je normaal gesproken geen enkele fout, daar focus ik me ook op met Nasser. Het is achteraf altijd makkelijk klagen als je een fout hebt gemaakt en vervolgens op zoek gaat naar een oplossing om nog wat tijd terug te krijgen”, sneert de Fransman naar het geklaag uit het Audi-kamp.

Als je meer dan twee uur blijft hangen op hetzelfde punt zit de fout niet in het roadbook. Dan zit de crew zelf verkeerd. Mathieu Baumel

Volgens Baumel is het ook makkelijk aan te tonen dat niet het roadbook, maar de rijders die verdwaald raakten verkeerd zaten in die bewuste eerste etappe: “De allereerste motorrijder reed niet verkeerd. De fout werd gemaakt door de tweede motorrijder die achter hem reed, waarvan we weten dat het niet de beste navigator is. De eerste auto volgde vervolgens het verkeerde spoor van de motoren. Toen wij op dat punt kwamen zag ik meerdere lijnen naar rechts lopen en een aantal auto’s omdraaien. Dan weet je dat je verkeerd zit en begin je direct te denken wat dan wel de juiste route zou kunnen zijn. Het roadbook was op dat moment helder, dus ik gaf Nasser de instructie om terug te keren naar het oorspronkelijke spoor, dat is alles. Sébastien Loeb volgde ons en andere auto’s vonden na een minuut of vijf ook de juiste route. Dan kun je achteraf wel gaan lopen klagen, maar als je meer dan twee uur blijft hangen op hetzelfde punt zit de fout niet in het roadbook. Dan zit de crew zelf verkeerd.”

Al-Attiyah kritisch op Sainz en Quandt

Al-Attiyah nam geen blad voor de mond toen de huidige klassementsleider werd gevraagd wat hij vindt van de kritiek van Audi en Sainz: "Carlos loopt altijd te zeuren, het is standaard en niet de eerste keer”, vertelt de Qatarees onder meer aan Motorsport.com. “Hij loopt de boel altijd op te blazen, maar ik vind dat hij de organisatie moet respecteren. Ik hoor dat wij geholpen zouden zijn door de organisatie, maar dat is vooral tegenover de ASO niet eerlijk. Ik vind het jammer van Carlos en Sven Quandt omdat zoiets niet juist is om te zeggen. Dan hadden wij vorig jaar en het jaar ervoor, toen zij de rally wonnen, ook wel kunnen suggereren dat ze geholpen werden. Sven en Carlos gaan hun boekje soms te buiten, maar dat hoort nu eenmaal bij de sport wanneer je in de problemen komt.”

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Foto: Audi Communications Motorsport

Gebrek aan ritme

Baumel en Al-Attiyah hebben overigens wel een verklaring voor het feit dat andere teams meer fouten maken in de Dakar Rally: “Nasser en ik rijden het hele jaar door wel vijftien of zestien rally’s”, vervolgt Baumel. “Wij zijn gewend aan het gebruik van het digitale roadbook en het navigeren in de woestijn. Begin december hebben we in Saudi-Arabië nog de Ha’il rally gereden, waar we kennismaakten met vergelijkbare omstandigheden. Dat zorgt wat mij betreft voor het grootste verschil vergeleken met de crews die alleen aan de start verschijnen van de Dakar Rally.” Ook Al-Attiyah komt tot dezelfde conclusie: “Lucas [Cruz, de navigator van Carlos Sainz, red.] maakt altijd wel een fout. Ik ken Lucas, hij moet aan meer rally’s deelnemen omdat hij buiten de Dakar nergens aan de start verschijnt. Als je alleen maar van Dakar tot Dakar leeft, is het normaal dat je fouten maakt. Lucas is één van de beste navigatoren, maar als je hem niet de kans biedt om meer rally’s te rijden… Je moet deelnemen aan rally’s, niet een Dakar rijden en vervolgens het hele jaar thuiszitten. Wij rijden het hele jaar door rally’s, werken ontzettend hard en pakken het serieus aan.”

Door de introductie van het T1+-reglement, waardoor de Toyota Hilux van Al-Attiyah nu een eerlijkere kans maakt tegen de tweewiel-aangedreven buggy’s, is er volgens de Qatarees alleen maar meer nadruk komen te liggen op de kwaliteit van de coureur en navigator: ‘Nu al het materiaal gelijk is dankzij het T1+-reglement kun je hier het verschil maken. Met dezelfde maat banden en ophanging zit iedereen nu in hetzelfde schuitje. Nu kunnen de coureur en de navigator echt het verschil maken.”

Comfortabele marge voor tweede Dakar-week

Ondanks de goede samenwerking met Baumel en de riante voorsprong in het klassement kan Al-Attiyah het in de tweede week net rustig aan gaan doen: “In de Dakar Rally is er geen plek voor ontspanning. We moeten elke dag sterk en gefocust blijven en niet in de problemen komen”, weet ook Baumel: ‘In de Dakar Rally weet je nooit wat er nog op je pad kan komen. Het is niet zo dat als je halverwege 48 minuten voorsprong hebt, je al aan de zege kunt denken. In de tweede week moeten we gewoon weer van voren meedoen. We kunnen het ons wel veroorloven om iets minder risico’s te pakken en zullen het iets rustiger aan gaan doen. Het maakt mij niets uit als we elke dag vijf minuten aan onze broek krijgen. Het belangrijkste is dat we de eindstreep halen en dat Nasser en ik de zege binnenslepen.”