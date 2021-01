Al-Attiyah: “Regels in de Dakar in het voordeel van de buggy’s”

De drievoudig winnaar van de Dakar heeft op de voorlaatste dag een aanzienlijke achterstand op Peterhansel, die een marge van 17.01 minuten moet verdedigen. Ondanks dat Al-Attiyah vrijwel de gehele rally om de overwinning heeft gevochten, stelt de Qatari dat hij in het nadeel is geweest. De Mini’s van X-raid zijn in Saudi-Arabië in het voordeel ten opzichte van de Toyota Hilux, vooral vanwege het verschil in het aantal lekke banden op de secties met veel stenen.

“Ik voel een beetje frustratie, het is niet echt een gevecht tussen mezelf en Stephane. Ik heb geen probleem om tegen hem te vechten, samen met Stephane en zijn teamgenoot Carlos [Sainz sr.] hebben we bewezen dat we er altijd zijn”, zei Al-Attiyah in gesprek met Motorsport.com. “Maar de 4x4’s zijn gewoon in het nadeel ten opzichte van de buggy’s. Het reglement is te veel in het voordeel van de buggy’s. Mijn snelheid en het geweldige werk van navigator Mathieu Baumel is niet genoeg om het gat naar de twee te dichten. Missers in navigatie en lekke banden hebben de uitslag van de race bepaald. Van de start tot vandaag heeft ons team zestig lekke banden gehad, Mini X-raid maar veertien. Dat zegt genoeg. De buggy’s hebben grotere banden en die gaan betere op de stenen, voor ons is het een nachtmerrie. Woensdag was het meer terrein waar wij konden pushen, maar als er veel stenen zijn hebben wij grote problemen. We wilden ook geen extra risico nemen om nog meer tijd te verliezen.”

Peterhansel is tevreden met het minimale verlies dat hij woensdag moest incasseren, maar verwacht een intense strijd in de etappe van donderdag. “We hebben nog een lange weg te gaan, we mogen de focus niet verliezen”, zei dertienvoudig eindwinnaar Peterhansel. “We doen elke dag ons best, maar een klein foutje kan heel veel tijd kosten. De navigatie is bedoeld om mensen op het verkeerde been te zetten, dus dat blijft lastig. Dinsdag hebben we veel gewonnen en vandaag hebben we veel getwijfeld, maar hebben we amper verloren. Zodra je twijfelt begint het nog spannender te worden, het tijdverlies op Nasser is het enige dat telt.”