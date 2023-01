Nadat de deelnemers de voorbije dagen over een gevarieerd parcours hadden gereden, bestond de vijfde etappe van donderdag volledig uit zand. Bijna de helft daarvan ging door het grote duinengebied ten noorden van Ha’il, de stad waar de Dakar nu al enkele dagen haar bivak heeft opgeslagen. Er stond een proef van 373 kilometer op het programma en vooral in de beginfase lagen de snelheden heel hoog. In het eerste uur werkten de motorrijders bijna 100 kilometer af, maar de crux zat andermaal in het tweede deel van de proef.

Joan Barreda mocht na zijn overwinning van donderdag openen, maar verloor al vrij snel tijd ten opzichte van zijn achtervolgers. Bij het vierde tussenpunt was hij 6.33 minuten langzamer dan Toby Price, die kort daarna de aansluiting vond bij het leidende trio met daarbij ook Skyler Howes en Pablo Quintanilla. Na 190 kilometer ging er echter tijd verloren voor de koplopers. Ze begonnen te dwalen en verloren daarbij zo’n tien tot vijftien minuten. Adrien van Beveren profiteerde en haalde het kwartet fysiek in, waardoor hij ook nog in aanmerking kwam voor bonustijd. De Fransman kreeg 41 seconden bonus voor het feit dat hij aan kop lag.

Verder naar achteren maakte ook José Ignacio Cornejo geen fouten. Hij was daardoor na 281 kilometer de snelste man in de wedstrijd. Ook bij het laatste tussenpunt na 326 kilometer noteerde hij de snelste tijd. Het verschil ten opzichte van Van Beveren liep daar wel terug tot vijftien seconden. De eindsprint in de laatste kilometer pakte in het voordeel van de Fransman uit. Aan de finish had hij dertien seconden voorsprong op zijn Chileense ploegmaat Cornejo. Mason Klein verloor woensdag tien minuten toen hij stil kwam te staan met brandstof waar water in vermengd was. Donderdag was het weer op orde en de Amerikaan van het Nederlandse BAS Dakar klokte de derde tijd. Hij eindigde op 5.13 minuten van Van Beveren.

Price beperkte het verlies van het leidende kwartet nog het meeste. Hij finishte op 8.41 minuten achterstand, een minuut achter teamgenoot Matthias Walkner. De Oostenrijker rijdt tot nu toe een kleurloze Dakar, mede door een valpartij in de eerste dagen. Nu eindigde hij op de vijfde plek. Skyler Howes kwam op de zesde plek aan de finish. De Husqvarna-fabrieksrijder kreeg 1.47 minuut bonustijd terug en stempelde af op 10.05 minuten achterstand. Hij is de nieuwe leider in het klassement. Kevin Benavides werd zevende voor de stabiele Sherco-coureur Lorenzo Santolino. Pablo Quintanilla en Luciano Benavides maakten de top-tien compleet.

Het openen van de etappe verging Joan Barreda vrij aardig, maar in de slotfase liep het spaak voor de Honda-coureur. De Spanjaard kwam in de slotfase ook nog ten val. Aan de finish was het verlies opgelopen tot precies 14 minuten. Hij werd na zijn valpartij geholpen door Price en Quintanilla, die daardoor mogelijk tijd terug krijgen.

Daniel Sanders werd de verliezer van de dag. Op het punt waar Barreda, Price, Howes en Quintanilla de weg kwijtraakten, moest ook de GasGas-rijder zoeken naar het juiste spoor. Hij verloor daardoor 15 minuten. Het verlies liep in het restant van de proef verder op tot Sanders de chrono stilzette op 26.56 minuten.

Wesley Aaldering werkte opnieuw een sterke etappe af. De Nederlandse debutant werd 42ste op 1 uur, 19 minuten en 5 seconden. Mirjam Pol had meer moeite. Zij verloor vroeg in de etappe veel tijd en kwam uiteindelijk op de 88ste plaats aan de finish. Haar achterstand was fors: 2 uur, 39 minuten en 6 seconden.

Uitslag: Dakar 2023 - Etappe 5 - Motoren

Positie Merk Piloot Team Tijd + verschil 1

A. VAN BEVEREN (FRA) #42 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 4:27:28 (1e) 2

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +0:13 (2e) 3

M. KLEIN (USA) #9 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +5:13 (3e) 4

M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING +7:30 (4e) 5

T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING +8:41 (5e) 6

S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING +10:05 (6e) 7

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING +10:17 (7e) 8 L. SANTOLINO (ESP) #15 - SHERCO FACTORY +11:16 (8e) 9 R. GONÇALVES (PRT) #19 - SHERCO FACTORY +12:22 (9e) 10

P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +12:28 (10e)