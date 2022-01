Team De Rooy beperkt de schade in lastige eerste Dakar-etappe

Net als in de proloog op zaterdag eindigden alle vier de trucks van Kamaz ook zondag weer vooraan in de daguitslag. Ales Loprais had zich er met zijn Praga aanvankelijk nog tussen genesteld op de derde plek, maar de Tsjech kreeg na afloop nog een tijdstraf van vijftien minuten aan zijn broek wegens het missen van een waypoint. Ook Janus van Kasteren kreeg voor het missen van een tussenpunt een kwartier tijdstraf, maar de trucker van Team De Rooy was met een achtste tijd desondanks wel de beste Nederlander. De Veldhovenaar moest aan de finish 37 minuten toegeven op etappewinnaar Dmitry Sotnikov.

“Het was een heel mooie proef. Het was zwaar door het zand, maar we reden goed”, sprak Van Kasteren na afloop. “De vrachtwagen was geweldig. Pas na 120 kilometer waren we veel tijd kwijt door het zoeken naar een waypoint. Ik denk dat 80 procent van alle deelnemers het waypoint heeft gemist.”

Na overleg met navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald besloot Van Kasteren het waypoint over te slaan en de tijdstraf voor lief te nemen. Daarmee hield hij de schade nog enigszins beperkt, aangezien een aantal toppers bij de auto’s en motoren in hun zoektocht naar een waypoint veel meer terrein heeft verloren: “De achterstand op de winnaars is behoorlijk groot, maar we moeten tevreden zijn met het kleine gat met de coureurs voor ons.”

Van den Brink ondanks lekke band en buikkramp achtste

#506 Mammoet Rallysport Team De Rooy Iveco: Martin Van Den Brink, Peter Willemsen, Bernard Der Kinderen Photo by: A.S.O.

In de strijd achter de trucks van Kamaz waren de verschillen relatief klein. Zo had Van Kasteren aan de finish nog geen vijf minuten achterstand op de trucks van Ignacio Casale en Martin Macik. Martin van den Brink werd in de tweede Iveco van Team De Rooy als achtste geklasseerd. De Harskamper, die officieel onder de vlag van Mammoet Rallysport Team De Rooy rijdt, gaf negen minuten toe op Van Kasteren, maar had onderweg wel het bewuste waypoint gevonden: “Daar hebben we veel tijd verloren”, aldus Van den Brink. “Wij hebben hem uiteindelijk gevonden. Maar als je slim bent laat je het lopen en pak je 15 minuten straftijd. Nu zijn we meer tijd, ik denk een half uurtje, kwijtgeraakt. Maar ik vind dat we altijd het waypoint moeten proberen te vinden.”

Van den Brink verloor onderweg ook nog wat tijd door een lekke achterband, maar dat was niet het enige probleem: “Het was een zware dag. Een leuke special met veel zand. Het grootste probleem was echter dat ik de hele dag met hevige buikkrampen reed. Dat begon zaterdagavond en ik heb er de hele nacht last van gehad. Ik hoop dat het vanavond wat beter gaat.”

Zoon Mitchel van den Brink kende zondag opnieuw een goede dag. De 19-jarige Harskamper deed zijn naam van snelle assistent eer aan door 20 minuten achter vader Martin als twaalfde geklasseerd te worden. Daarmee was hij zelfs nog iets sneller dan Vick Versteijnen, die de derde Torpedo van Team De Rooy bestuurt. Versteijnen, die op het laatste moment werd ingevlogen als vervanger van Hans Stacey, eindigde de dag op een dertiende plek.

VIDEO: Bekijk de highlights van Etappe 1b