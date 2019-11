Alonso naar podium in Cross-Country Rally

Alonso en zijn copiloot Marc Coma deden deze week mee aan de Al Ula-Neom Cross-Country Rally in Saoedi-Arabië, waar de Dakar volgend jaar voor het eerst georganiseerd wordt. In de openingsfase lag Alonso door een wat voorzichtige aanpak op de vierde plek. Hij kreeg een lekke band op de tweede dag en verloor daardoor tijd.

Toch herstelde hij zich en finishte hij als derde aan het eind van het evenement, ook al was de navigatie in de finale op zaterdag niet zonder moeite. De Spaanse coureur liep zestien minuten achter op de winnaar Yazeed Al Rajhi, een reguliere deelnemer in de World Rally en Dakar.

"De laatste etappe was erg moeilijk vanwege alle rotsen en de lastige navigatie. We hadden gelukkig geen echte problemen en finishten die dag en over het geheel als derde, wat voor ons een best goed resultaat is", reageerde Alonso na afloop opgewekt.

Teambaas Glun Hall wees erop dat de strategie voor het evenement werd beïnvloed door het feit dat Alonso het chassis zou gebruiken waarmee hij naar de Dakar gaat. "Fernando en Marc lieten een goed tempo zien deze week en ik ben blij dat ze volgens plan vooruit gaan. We hadden een strategie voor deze race en het werkte perfect voor hen", zei hij.

"Ze hebben met een gloednieuwe auto gereden, die ook voor de Dakar bedoeld is. Ze moesten dus hun tempo wat aanpassen om de wagen iets te sparen. Uiteindelijk hebben ze een eerste podium bereikt in het gevecht tegen lokale teams die het terrein erg goed kennen, wat veelbelovend is voor de Dakar Rally. Het was ook interessant voor ons om Saoedi-Arabië zelf te ontdekken en wat inzicht te creëren voor de grote race volgend jaar."

Met medewerking van Matt Beer