Toerwagens / GT-nieuws en analyses

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F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde



DTM



DTM DTM 4 u



F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde





Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan



Super GT



SGT Super GT 1 d



Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan





Toekomst van Alpine mogelijk bij Dumarey Group



WEC



WEC WEC 4 d



Toekomst van Alpine mogelijk bij Dumarey Group





Porsche lijkt eind 2027 te stoppen met Hypercar-programma: kiest Penske voor Cadillac?



WEC



WEC WEC



24 Hours of Le Mans



5 d



Porsche lijkt eind 2027 te stoppen met Hypercar-programma: kiest Penske voor Cadillac?





Philipp Eng verlaat BMW na elf jaar als fabriekscoureur



IMSA



IMSA IMSA 6 d



Philipp Eng verlaat BMW na elf jaar als fabriekscoureur





Bortolotti ontsnapt aan nieuwe diskwalificatie: hoe Grasser P2 redde



DTM



DTM DTM 6 d



Bortolotti ontsnapt aan nieuwe diskwalificatie: hoe Grasser P2 redde





Waarom Toyota na WEC-triomfen in 2026 thuishoort in debat over beste endurance-team ooit



WEC



WEC WEC



Barcelona



7 d



Waarom Toyota na WEC-triomfen in 2026 thuishoort in debat over beste endurance-team ooit





Toyota geeft critici lik op stuk in competitief Hypercar-tijdperk WEC



WEC



WEC WEC



Barcelona



7 d



Toyota geeft critici lik op stuk in competitief Hypercar-tijdperk WEC





Hoe Toyota de concurrentie versloeg en de WEC-titels veiligstelde



WEC



WEC WEC



Barcelona



8 d



Hoe Toyota de concurrentie versloeg en de WEC-titels veiligstelde





Juncadella neemt schuld op zich na terugval Genesis van eerste naar laatste in WEC Barcelona



WEC



WEC WEC



Barcelona



8 d



Juncadella neemt schuld op zich na terugval Genesis van eerste naar laatste in WEC Barcelona





McLaren behoudt Leonardo Fornaroli in F1, Italiaan krijgt ook WEC-programma voor 2027



Formule 1



F1 Formule 1 8 d



McLaren behoudt Leonardo Fornaroli in F1, Italiaan krijgt ook WEC-programma voor 2027





WEC Barcelona: Genesis pakt eerste pole in kampioenschap voor Toyota



WEC



WEC WEC



Barcelona



9 d



WEC Barcelona: Genesis pakt eerste pole in kampioenschap voor Toyota

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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



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Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



6 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

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Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 u



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"





WEC Barcelona: Toyota pakt dominante 1-2 en stelt constructeurstitel veilig



WEC



WEC WEC



Barcelona



9 d



WEC Barcelona: Toyota pakt dominante 1-2 en stelt constructeurstitel veilig





Cadillac legt Ricky Taylor en Antonio Felix da Costa vast voor vernieuwde WEC-line-up in 2027



WEC



WEC WEC



Barcelona



12 d



Cadillac legt Ricky Taylor en Antonio Felix da Costa vast voor vernieuwde WEC-line-up in 2027





"Niet toegestaan, niet mogelijk gemaakt": is BMW zijn titelkans ontnomen?



DTM



DTM DTM



Hockenheim



12 d



"Niet toegestaan, niet mogelijk gemaakt": is BMW zijn titelkans ontnomen?





Het onbekende tegemoet: wat te verwachten van het WEC-debuut in Barcelona



WEC



WEC WEC



Barcelona



12 d



Het onbekende tegemoet: wat te verwachten van het WEC-debuut in Barcelona





"Zou klote zijn": Marco Wittmann dreigt DTM te missen door kalender



DTM



DTM DTM 13 d



"Zou klote zijn": Marco Wittmann dreigt DTM te missen door kalender





Toyota: BMW in voordeel bij WEC-race in Barcelona na privétest



WEC



WEC WEC



Barcelona



14 d



Toyota: BMW in voordeel bij WEC-race in Barcelona na privétest





Deal tussen Alpine en Geely om WEC-hypercarprogramma te redden van de baan?



WEC



WEC WEC



Barcelona



15 d



Deal tussen Alpine en Geely om WEC-hypercarprogramma te redden van de baan?





"Ik werd hard aangepakt": waren de Porsche-coureurs op Engel afgestuurd?



DTM



DTM DTM



Hockenheim



15 d



"Ik werd hard aangepakt": waren de Porsche-coureurs op Engel afgestuurd?





Opmerkelijke verklaring voor late positiewissel Preining en Feller



DTM



DTM DTM



Hockenheim



15 d



Opmerkelijke verklaring voor late positiewissel Preining en Feller





DTM Hockenheim race 2: Engel wint, maar Preining pakt titel van 2026



DTM



DTM DTM



Hockenheim



16 d



DTM Hockenheim race 2: Engel wint, maar Preining pakt titel van 2026





De simpele rekensom: Thomas Preining is DTM-kampioen 2026 als ...



DTM



DTM DTM



Hockenheim



16 d



De simpele rekensom: Thomas Preining is DTM-kampioen 2026 als ...





DTM Hockenheim: Porsche op pole, Engel voert druk op Preining op



DTM



DTM DTM



Hockenheim



16 d



DTM Hockenheim: Porsche op pole, Engel voert druk op Preining op

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar





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DTM



Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights





DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights



DTM



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DTM



Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights





Verboden teamorders bij Mercedes-AMG? Auer komt met opmerkelijke verklaring



DTM



DTM DTM



Hockenheim



16 d



Verboden teamorders bij Mercedes-AMG? Auer komt met opmerkelijke verklaring





Preining boos op rivalen die hem 'uit de race wilden kegelen'



DTM



DTM DTM



Hockenheim



16 d



Preining boos op rivalen die hem 'uit de race wilden kegelen'





DTM Hockenheim: Auer wint na titeldrama en crash van Engstler



DTM



DTM DTM



Hockenheim



17 d



DTM Hockenheim: Auer wint na titeldrama en crash van Engstler





Engstler pakt pole in natte DTM-kwalificatie op Hockenheim, Preining blijft koel



DTM



DTM DTM



Hockenheim



17 d



Engstler pakt pole in natte DTM-kwalificatie op Hockenheim, Preining blijft koel





Geen evo joker-upgrade voor Cadillac in WEC- en IMSA-seizoen 2027



WEC



WEC WEC



Barcelona



17 d



Geen evo joker-upgrade voor Cadillac in WEC- en IMSA-seizoen 2027





DTM-training Hockenheim: titelfavoriet Thomas Preining domineert, maar waarschuwt



DTM



DTM DTM



Hockenheim



17 d



DTM-training Hockenheim: titelfavoriet Thomas Preining domineert, maar waarschuwt





Ford voert WEC-voorbereiding op met tweede testauto



WEC



WEC WEC 19 d



Ford voert WEC-voorbereiding op met tweede testauto





Peugeot bevordert testcoureur Alex Quinn tot racecoureur voor het WEC-seizoen 2027



WEC



WEC WEC



Barcelona



19 d



Peugeot bevordert testcoureur Alex Quinn tot racecoureur voor het WEC-seizoen 2027





Thierry Vermeulen geblesseerd: DTM-seizoensfinale in gevaar?



DTM



DTM DTM



Hockenheim



19 d



Thierry Vermeulen geblesseerd: DTM-seizoensfinale in gevaar?





Duitse Formule 4: 14 teams bevestigd – DTM-team en team van F1-ster van de partij



DTM



DTM DTM 19 d



Duitse Formule 4: 14 teams bevestigd – DTM-team en team van F1-ster van de partij





Le Mans- en IndyCar-winnaar Mike Conway kondigt afscheid aan



WEC



WEC WEC 21 d



Le Mans- en IndyCar-winnaar Mike Conway kondigt afscheid aan





DTM-promotie dichterbij: steun voor Road-to-DTM-winnaar verviervoudigd



DTM



DTM DTM 21 d



DTM-promotie dichterbij: steun voor Road-to-DTM-winnaar verviervoudigd

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar



WEC



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WEC 4 m



Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar





DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights



DTM



04:59



DTM



Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights





DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights



DTM



05:16



DTM



Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights





Bizarre Fuji-finale: hoe Toyota met fotograaf de WEC-zege pakte



WEC



WEC WEC



Fuji



21 d



Bizarre Fuji-finale: hoe Toyota met fotograaf de WEC-zege pakte





Sebastien Buemi zet vraagtekens bij VSC/FCY-beslissingen van WEC-wedstrijdleiding



WEC



WEC WEC



Fuji



25 d



Sebastien Buemi zet vraagtekens bij VSC/FCY-beslissingen van WEC-wedstrijdleiding





Toyota ontkent WEC-deal met Esteban Ocon voor 2027



WEC



WEC WEC



Fuji



26 d



Toyota ontkent WEC-deal met Esteban Ocon voor 2027





Toyota heeft vervanger klaarstaan als Ryo Hirakawa Haas F1-zitje krijgt



WEC



WEC WEC



Fuji



27 d



Toyota heeft vervanger klaarstaan als Ryo Hirakawa Haas F1-zitje krijgt





FIA en ACO sluiten 10-jarige WEC-deal na geruchten over breuk



WEC



WEC WEC



Fuji



27 d



FIA en ACO sluiten 10-jarige WEC-deal na geruchten over breuk





Dörr mikt op DTM-toekomst met McLaren na afloop driejarig programma



DTM



DTM DTM 27 d



Dörr mikt op DTM-toekomst met McLaren na afloop driejarig programma





Titelkansen #20 BMW krijgen knauw door twee Ferrari-botsingen op Fuji: “Het is k*t”



WEC



WEC WEC



Fuji



28 d



Titelkansen #20 BMW krijgen knauw door twee Ferrari-botsingen op Fuji: “Het is k*t”





Genesis Magma Racing staat open voor toekomstige IMSA-uitbreiding en zoekt partnerteam



WEC



WEC WEC



Fuji



28 d



Genesis Magma Racing staat open voor toekomstige IMSA-uitbreiding en zoekt partnerteam





Sebastien Buemi: #8 Toyota won WEC-race op Fuji met vijfde snelste auto, maar niet door geluk



WEC



WEC WEC



Fuji



29 d



Sebastien Buemi: #8 Toyota won WEC-race op Fuji met vijfde snelste auto, maar niet door geluk





Besluit over WEC-toekomst Alpine 'elk moment' verwacht nu Geely-deal nadert



WEC



WEC WEC



Fuji



29 d



Besluit over WEC-toekomst Alpine 'elk moment' verwacht nu Geely-deal nadert





Hoe een ‘beredeneerde gok’ Toyota langs Alpine hielp in de 6 uur van Fuji



WEC



WEC WEC



Fuji



29 d



Hoe een ‘beredeneerde gok’ Toyota langs Alpine hielp in de 6 uur van Fuji





Geen straf na LMGT3-crash tussen Gehrsitz en Drudi op Fuji



WEC



WEC WEC



Fuji



29 d



Geen straf na LMGT3-crash tussen Gehrsitz en Drudi op Fuji

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Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar



WEC



03:06



WEC 4 m



Le Mans-legende Jacky Ickx test een moderne Hypercar





DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights



DTM



04:59



DTM



Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights





DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights



DTM



05:16



DTM



Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights





Alpine verloor WEC-zege op Fuji met 0,591s omdat het ‘geen auto wilde opofferen’



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



Alpine verloor WEC-zege op Fuji met 0,591s omdat het ‘geen auto wilde opofferen’





WEC Fuji: Toyota pakt verrassende thuiszege na strategische meesterzet



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



WEC Fuji: Toyota pakt verrassende thuiszege na strategische meesterzet





Ferrari hoopt dat regen de verhoudingen in Fuji gelijk trekt



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



Ferrari hoopt dat regen de verhoudingen in Fuji gelijk trekt





Stoffel Vandoorne vertrekt na Fuji bij Peugeots WEC Hypercar-team



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



Stoffel Vandoorne vertrekt na Fuji bij Peugeots WEC Hypercar-team





WEC schrapt kwalificatie voor 6 uur van Fuji vanwege noodweer



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



WEC schrapt kwalificatie voor 6 uur van Fuji vanwege noodweer





"We stappen naar de FIA!": Grasser-beroep afgewezen, geen DTM-kampioen bij finale?



DTM



DTM DTM



Oschersleben



1 m



"We stappen naar de FIA!": Grasser-beroep afgewezen, geen DTM-kampioen bij finale?





Toyota voert betrouwbaarheidsupdates door aan WEC-hypercar na domper in Austin



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



Toyota voert betrouwbaarheidsupdates door aan WEC-hypercar na domper in Austin





Alpine verklaart keuze om Antonio Felix da Costa en Fred Makowiecki uit Fuji-line-up te halen



WEC



WEC WEC



Fuji



1 m



Alpine verklaart keuze om Antonio Felix da Costa en Fred Makowiecki uit Fuji-line-up te halen





Waarom Peugeot vertrouwen heeft in 2027-update voor langdurige Hypercar-problemen



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WEC WEC



Fuji



1 m



Waarom Peugeot vertrouwen heeft in 2027-update voor langdurige Hypercar-problemen





DTM-test Hockenheim: McLaren snelste, Comtoyou verrast



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DTM-test Hockenheim: McLaren snelste, Comtoyou verrast





Hoe een Hypercar-test Lando Norris helpt beter te worden in de F1



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Hoe een Hypercar-test Lando Norris helpt beter te worden in de F1





Vijf dingen om op te letten tijdens de 6 uur van Fuji in het WEC



WEC



WEC WEC



Fuji



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Vijf dingen om op te letten tijdens de 6 uur van Fuji in het WEC

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DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights



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Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 2 highlights





DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights



DTM



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Sachsenring



25 aug 2025



DTM 2025 - Ronde 6 - Sachsenring: Race 1 highlights

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