Nicky Catsburg stond in het WTCR-weekend in Suzuka plotseling in het middelpunt van de aandacht na een aanrijding met Andy Priaulx. De Brit beschuldigt de Nederlander ervan hem bewust van de baan te hebben getikt. In niet mis te verstane bewoordingen werd Catsburg onder vuur genomen. In deze column voor Motorsport.com vertelt de Hyundai-coureur zijn kant van het verhaal.