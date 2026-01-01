Rally-nieuws en analyses

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Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally

Dakar

DAKR Dakar 20 d

Fernando Alonso neemt met Aston Martin deel aan de Dakar-rally



Lindblad ziet rally-uitstapjes wel zitten na 'geweldige' WRC-ervaring

Formule 1

F1 Formule 1

GP van België

3 m

Lindblad ziet rally-uitstapjes wel zitten na 'geweldige' WRC-ervaring



Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027

Dakar

DAKR Dakar 3 m

Toyota zet waterstofauto in voor Dakar Rally 2027



Het mislopen van een Ferrari F1-zitje voelde als "bloeden" voor Kubica

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Barcelona-Catalonië

4 m

Het mislopen van een Ferrari F1-zitje voelde als "bloeden" voor Kubica



De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht

Algemeen

Uitgelicht

Misc Algemeen 4 m

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk



Nieuw museum moet van Le Mans dé hoofdstad van de autosport maken

WEC

WEC WEC 4 m

Nieuw museum moet van Le Mans dé hoofdstad van de autosport maken



Negenvoudig wereldkampioen rally wil Verstappen WRC-auto laten testen

Formule 1

F1 Formule 1 4 m

Negenvoudig wereldkampioen rally wil Verstappen WRC-auto laten testen



Dakar presenteert route 2027: Langste editie in Saudi-Arabië en meer zand

Dakar

DAKR Dakar 5 m

Dakar presenteert route 2027: Langste editie in Saudi-Arabië en meer zand



Wereldkampioen Norris geniet van rallyuitstapje: "Het is een andere rijstijl"

WRC

WRC WRC 7 m

Wereldkampioen Norris geniet van rallyuitstapje: "Het is een andere rijstijl"



Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet

Dakar

DAKR Dakar 8 m

Dacia vertrekt uit rally-raid na 2026 en verdedigt Dakar-titel niet



Loeb wijst banden aan als zwakke schakel na vierde plek in Dakar

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Loeb wijst banden aan als zwakke schakel na vierde plek in Dakar



Puck Klaassen na top-vijf en etappezeges in Dakar: "Nooit verwacht"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Puck Klaassen na top-vijf en etappezeges in Dakar: "Nooit verwacht"

Trending

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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

2 u

De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

2.



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

8 u

Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

3.



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

MotoGP

MotoGP

GP van Australië

6 u

Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

4.



Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

5 u

Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Achter de schermen in Dakar: Veel openheid en een lekke band in de woestijn

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Achter de schermen in Dakar: Veel openheid en een lekke band in de woestijn



Van den Brink ondanks pech tevreden met podium: “Geluk niet aan onze zijde”

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink ondanks pech tevreden met podium: “Geluk niet aan onze zijde”



Nani Roma: Dakar 2026 op Formule 1-niveau na close gevecht om zege

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Nani Roma: Dakar 2026 op Formule 1-niveau na close gevecht om zege



Coronels genieten van Dakar: "Maar slechte zaak dat ze deze kant op gaan"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Coronels genieten van Dakar: "Maar slechte zaak dat ze deze kant op gaan"



De mooiste foto's van de dertiende etappe van Dakar 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de dertiende etappe van Dakar 2026



Dakar 2026: Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd in Saudi-Arabië?

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd in Saudi-Arabië?



Dakar 2026: De eindstand bij de motoren, auto's en trucks

Dakar

DAKR Dakar 9 m

Dakar 2026: De eindstand bij de motoren, auto's en trucks



Nederlandse dubbelzege in laatste Dakar-etappe met primeur Kay Huzink

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Nederlandse dubbelzege in laatste Dakar-etappe met primeur Kay Huzink



Al-Attiyah trekt zesde Dakar-zege over de streep, Ekström pakt etappe 13

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Al-Attiyah trekt zesde Dakar-zege over de streep, Ekström pakt etappe 13



Benavides na sensationele Dakar-zege: "Pas voorbij na laatste kilometer"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Benavides na sensationele Dakar-zege: "Pas voorbij na laatste kilometer"



Sensatie bij motoren: Benavides pakt Dakar-zege met 2 seconden verschil

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Sensatie bij motoren: Benavides pakt Dakar-zege met 2 seconden verschil



Coronel-broers genieten van lastige etappe: "Meestal is het einde soft"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Coronel-broers genieten van lastige etappe: "Meestal is het einde soft"

Nieuwste videos



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Roma in tranen: "Geloof niet in wonderen, maar een wonder dat ik hier sta"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Roma in tranen: "Geloof niet in wonderen, maar een wonder dat ik hier sta"



De mooiste foto's van de twaalfde etappe van Dakar 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de twaalfde etappe van Dakar 2026



Van den Brink heeft wonder nodig: "Dakar kun je niet voorspellen"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink heeft wonder nodig: "Dakar kun je niet voorspellen"



Van den Brink maakt terrein goed met vierde etappezege in Dakar 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink maakt terrein goed met vierde etappezege in Dakar 2026



Zesde eindzege Dakar binnen handbereik voor Al-Attiyah na recordzege

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Zesde eindzege Dakar binnen handbereik voor Al-Attiyah na recordzege



Brabec zet reuzenstap naar derde Dakar-zege in twaalfde etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Brabec zet reuzenstap naar derde Dakar-zege in twaalfde etappe



Nederlanders in Dakar: Spierings grijpt net naast hattrick in etappe 11

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Nederlanders in Dakar: Spierings grijpt net naast hattrick in etappe 11



"Ze overdrijven": Hoe strijd om Dakar-zege bij motoren veranderd is

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

"Ze overdrijven": Hoe strijd om Dakar-zege bij motoren veranderd is



De mooiste foto's van de elfde etappe van Dakar 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de elfde etappe van Dakar 2026



Van den Brink ziet kansen op Dakar-zege opnieuw slinken in elfde etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink ziet kansen op Dakar-zege opnieuw slinken in elfde etappe



Geen Duster-kopie: zo ontstond het design van de Dacia Sandrider

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Geen Duster-kopie: zo ontstond het design van de Dacia Sandrider



Ford domineert elfde etappe, Al-Attiyah ziet concurrent wegvallen

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Ford domineert elfde etappe, Al-Attiyah ziet concurrent wegvallen

Nieuwste videos



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Zinderende ontknoping nadert bij motoren: Benavides herovert Dakar-leiding

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Zinderende ontknoping nadert bij motoren: Benavides herovert Dakar-leiding



Spierings bouwt Dakar-project uit: van eigen deelname tot fly & drive-pakketten

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Spierings bouwt Dakar-project uit: van eigen deelname tot fly & drive-pakketten



De mooiste foto's van de tiende etappe van Dakar 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de tiende etappe van Dakar 2026



Spierings zorgt voor derde Nederlandse zege op rij in Challenger

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Spierings zorgt voor derde Nederlandse zege op rij in Challenger



Van den Brink verliest leiding op verjaardag: "Alles kwam vandaag samen"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink verliest leiding op verjaardag: "Alles kwam vandaag samen"



Van den Brink krijgt dreun in tiende Dakar-etappe, Loprais wint

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink krijgt dreun in tiende Dakar-etappe, Loprais wint



Botbreuken stoppen Sanders niet: "Ouders hebben geen opgever opgevoed"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Botbreuken stoppen Sanders niet: "Ouders hebben geen opgever opgevoed"



David verslaat Goliath: Serradori brengt Century zege in tiende etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

David verslaat Goliath: Serradori brengt Century zege in tiende etappe



Dakar-klassement motoren overhoop: Van Beveren wint, Sanders crasht

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Dakar-klassement motoren overhoop: Van Beveren wint, Sanders crasht



De mooiste foto's van de negende etappe van Dakar 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de negende etappe van Dakar 2026



Weer Nederlands succes: Spierings bereikt doel en pakt etappezege

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Weer Nederlands succes: Spierings bereikt doel en pakt etappezege



Loprais wint bij de trucks, Van den Brink houdt stand als klassementsleider

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Loprais wint bij de trucks, Van den Brink houdt stand als klassementsleider

Nieuwste videos



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's



Dakar: Schareina doet goede zaken met winst in etappe 9

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Dakar: Schareina doet goede zaken met winst in etappe 9



Poolse landdag in Dakar: Eryk Goczal wint negende etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Poolse landdag in Dakar: Eryk Goczal wint negende etappe



De mooiste foto's van de achtste etappe van de Dakar Rally 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de achtste etappe van de Dakar Rally 2026



Nederlands succes in Dakar: Klaassen grijpt tweede zege, Spierings derde

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Nederlands succes in Dakar: Klaassen grijpt tweede zege, Spierings derde



Klaassen zet Dakar-winst nog niet uit haar hoofd: "Het ultieme doel"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Klaassen zet Dakar-winst nog niet uit haar hoofd: "Het ultieme doel"



Van den Brink doet uitstekende zaken met zege in achtste Dakar-etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Van den Brink doet uitstekende zaken met zege in achtste Dakar-etappe



Lategan grijpt weer mis: Variawa steelt zege in achtste Dakar-etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Lategan grijpt weer mis: Variawa steelt zege in achtste Dakar-etappe



Benavides grijpt macht bij motoren met tweede etappezege op rij

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Benavides grijpt macht bij motoren met tweede etappezege op rij



Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Canet over goede vriend Veijer: "Hij gaat zeker vechten voor Moto2-titel"



De mooiste foto's van de zevende etappe van de Dakar Rally 2026

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

De mooiste foto's van de zevende etappe van de Dakar Rally 2026



Misrekening kost Coronel-broers onnodig tijd in zevende Dakar-etappe

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Misrekening kost Coronel-broers onnodig tijd in zevende Dakar-etappe



Benavides-broers leveren historische prestatie in zevende etappe Dakar

Dakar

DAKR Dakar

Dakar

9 m

Benavides-broers leveren historische prestatie in zevende etappe Dakar

Nieuwste videos



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - auto's



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren

Dakar

01:37

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 13 - motoren



Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's

Dakar

01:39

Dakar

Dakar

9 m

Dakar 2026: Hoogtepunten van etappe 12 - auto's

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