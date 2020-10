BTCC lanceert eigen kanaal op Motorsport.tv

Londen, 21 oktober 2020 – Het British Touring Car Championship (BTCC) heeft haar eigen kanaal gelanceerd op Motorsport.tv, het OTT-platform van Motorsport Network.

Het BTCC gaat gebruikmaken van Motorsport Studios, de wereldwijde productie- en distributieservice van Motorsport Network. Met het uitgebreide archief aan BTCC-video- en fotomateriaal wordt nieuwe content gecreëerd voor de fans. Een van de eerste producties wordt een serie waarin de huidige stercoureurs terugblikken op de meest iconische momenten uit het verleden en onthullen welke helden hen geïnspireerd hebben.

Dit jaar wordt het kanaal tijdens de laatste twee raceweekends van het jaar gevuld met de hoogtepunten van de races en ‘Story of the Day’-video’s. In 2021 zal de hoeveelheid content flink toenemen. BTCC is de tweede raceklasse met een geheel eigen kanaal binnen het OTT-platform. Daarmee neemt de toegevoegde waarde van Motorsport.tv voor fans verder toe en kan het BTCC via het 56 miljoen tellende maandelijkse publiek van Motorsport Network het bereik uitbreiden in nieuwe gebieden.

Motorsport Network werkt met Motorsport Games al samen met het BTCC. In 2022 worden de officiële BTCC-videogame en esports-kampioenschap gelanceerd. De game wordt ontwikkeld voor de nieuwe generatie consoles en pc, met de optie om een mobiele variant te ontwikkelen.

De recente aankondiging van diverse nieuwe, dedicated kanalen op Motorsport.tv van merken als NASCAR, Audi Sport, Mercedes en diverse bekende influencers uit de industrie toont de meerwaarde voor merken om gebruik te maken van het grote digitale publiek van Motorsport Network. Voor fans is dit dé plaats voor automotive- en autosport content.

Alan Gow, BTCC Chief Executive: “Via de samenwerking aangaande onze officiële videogame en esports-kampioenschap hebben we al een sterke partnership met Motorsport Network. We zijn razend enthousiast om nu ook mooie en exclusieve content aan onze fans te kunnen bieden. De toegang tot Motorsport Studios is een enorm voordeel voor het BTCC. Op deze manier kunnen we onze fans op een nieuwe manier ons verhaal vertellen en ze kunnen het verleden herbeleven met het grote archief aan historische racebeelden.”

James Allen, president Motorsport Network: “We zijn blij de handen ineen te slaan met BTCC om het digitale bereik van de klasse te vergroten en de content van achter de schermen aan een nieuw publiek te tonen. En met ons uitgebreide archief van meer dan drie decennia aan historische BTCC-content van Duke Video zijn de mogelijkheden om interessante, exclusieve content te leveren aan de BTCC-fans eindeloos.”