VIDEO: McLaren vliegt over de vangrails na crash op Brands Hatch

Wilkinson was met nog ongeveer vijf minuten op de klok in Race 1 aan het vechten om de koppositie met Raffaele Marciello. Toen het duo de Ferrari van achterligger Giorgio Roda op een ronde wilde zetten, ging het mis. In Dingle Dell raakte de Mercedes van Marciello de McLaren van Wilkinson, die vervolgens linksaf van de baan vloog.

De McLaren 720S GT3 van JOTA Sport knalde met een enorme klap in de vangrails en vloog vervolgens zelfs over de omheining heen. Gelukkig stonden er op die plek geen marshals of publiek. Ook Wilkinson zelf kon na de crash ongedeerd uitstappen.

Marciello bestraft

De race werd na de crash geneutraliseerd en zou uiteindelijk ook eindigen achter de safety car. De overwinning ging daardoor naar Marciello, die de Mercedes deelde met Timur Boguslavskiy. “De Ferrari wilde mij er op het verkeerde moment voorbij laten”, sprak Marciello na afloop over het incident. “Ik kwam in de sandwich terecht en kon geen kant op.”

De stewards zagen de Italiaan echter als ”de voornaamste veroorzaker” van de crash en legden het team van AKKA-ASP een tijdstraf van 40 seconden op. De overwinning ging daardoor naar WRT-rijders Dries Vanthoor en Charles Weerts, die later op de dag in de tweede race ook de titel in de Sprint Cup veiligstelden.