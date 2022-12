Valentino Rossi in 2023 aan de slag als fabriekscoureur van BMW

Nadat hij zijn MotoGP-carrière eind 2021 had afgesloten, maakte Valentino Rossi in 2022 de overstap naar de autosport. In dienst van WRT verscheen hij met een Audi aan de start in de GT World Challenge Europe. Het Belgische team stapt met ingang van 2023 echter over naar BMW. Voor de positie van de negenvoudig wereldkampioen op twee wielen heeft dit geen gevolgen. Rossi werd al bevestigd voor een nieuwe GTWCE-campagne en doet de komende maanden ook mee aan de 24 uur van Dubai en 12 uur van Bathurst. Mogelijk zit er nog meer in het vat voor de 43-jarige Italiaan, want BMW heeft hem donderdag aangekondigd als een van de fabriekscoureurs.

“Ik ben heel trots dat ik een officiële BMW M-fabriekscoureur word, het is een geweldige kans”, zegt Rossi over zijn aanstelling bij BMW. “Vorig jaar ben ik serieus begonnen met autoracen en ik heb net mijn eerste seizoen met WRT afgerond. Ik kon goed opschieten met het team en ben blij dat WRT voor BMW M Motorsport heeft gekozen als nieuwe partner. Ik heb al twee keer kunnen testen met de BMW M4 GT3 en het gevoel in die auto is goed. We kunnen volgend seizoen competitief zijn. BMW M Motorsport geeft mij ook de kans om volgend jaar met twee zeer sterke coureurs te rijden, namelijk Maxime Martin en Augusto Farfus. Ik heb nog veel te leren en te verbeteren, maar ik hoop de uitdaging aan te kunnen en snel genoeg te zijn om tijdens de raceweekenden mee te kunnen vechten.”

Met de toevoeging van Rossi beschikt BMW over een pool van 21 fabriekscoureurs. Hij is de derde coureur van WRT die komend jaar de fabrieksstatus krijgt bij het Beierse merk, want eerder kregen ook GTWCE Sprint-kampioenen Charles Weerts en Dries Vanthoor die status al. Bij de bekendmaking van Rossi’s rol als fabrieksrijder werd ook gemeld dat hij naast zijn verplichtingen in de GT World Challenge Europe “beschikbaar is voor andere race- en testoptredens in racewagens van BMW M Motorsport.” Mogelijk krijgt de Italiaan dus ook de kans om de nieuwe LMDh-bolide van BMW aan de tand te voelen. Komend jaar debuteert een door Rahal Letterman Lanigan Racing ingezette BMW M Hybrid V8 in de Amerikaanse IMSA, vanaf 2024 gaat WRT de bolide inzetten in het World Endurance Championship.

Video: Valentino Rossi voegt zich bij BMW M Motorsport