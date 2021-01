VIDEO: Met de zijspan in de regen door Eau Rouge in 1986

Op het circuit van Spa-Francorchamps worden plannen gesmeed om in de toekomst weer snelheidsmotoren te kunnen ontvangen, met onder meer een renovatie van 80 miljoen euro. Spa ontving het wereldkampioenschap voor het laatst in 1990 en in het kielzog van de motoren kwamen ook de zijspannen mee voor hun WK. De races van de zijspannen leverden vaak spectaculaire beelden op, zeker toen het in 1986 flink begon te regenen. Bekijk hierboven de beelden uit een bijzonder heroïsch tijdperk van de motorsport.

Zijspanicoon Egbert Streuer speelt een hoofdrol in de video. De Nederlander nam bij Les Combes de leiding over, maar moest niet veel later met problemen de pits opzoeken. Streuer zou dat jaar samen met zijn bakkenist Geral de Haas tweede worden in het wereldkampioenschap.

