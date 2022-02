VIDEO: Zo wordt Spa-Francorchamps aangepast voor terugkeer motoren

Al jaren staat Spa-Francorchamps vooral bekend om de 24 uur van Spa en de Formule 1 Grand Prix van België, maar van origine is het Belgische circuit een locatie waar met motoren werd geracet. De afgelopen jaren mocht men echter geen grote races voor tweewielers organiseren, maar daar moet in 2022 verandering in komen. Spa is aan de kalender van het Endurance World Championship van de FIM, dat op 4 en 5 juni 2022 de 24 uur van Spa voor motoren organiseert.

Om de race door te kunnen laten gaan, moest Spa-Francorchamps nog wel geschikt worden gemaakt voor races met motoren. Deze winter wordt er daarom hard gewerkt aan de noodzakelijke verbouwingen, waarmee de veiligheid op en rond het zeven kilometer lange circuit verbeterd moet worden voor de tweewielers. In de video bovenaan deze pagina wordt exact uitgelegd op welke punten Spa-Francorchamps wordt aangepast. In veel gevallen betreft het een aanpassing van de uitloopstroken, maar ook krijgt een van de bochten een aparte asfaltstrook voor de tweewielers.