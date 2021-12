Rossi en Marini winnen 100 km dei Campioni op VR46 Ranch

De VR46 Ranch even buiten Tavullia was dit weekend voor de zevende keer het decor van de 100 km dei Campioni, een wedstrijd die georganiseerd wordt door de VR46 Riders Academy. Tijdens de wedstrijd waren zo’n 42 coureurs aanwezig uit alle windstreken van de motorsport. Oud-MotoGP-coureur Jorge Lorenzo maakte zijn opwachting, maar uit het WK Superbikes was ook Chaz Davies present.

De hoofdrace van het weekend was de wedstrijd over 100 kilometer waarin de coureurs in duo’s samenwerken. Valentino Rossi was in die race samen met zijn halfbroer Luca Marini de sterkste. In de wedstrijd over vijftig ronden werd iedere vijf ronden van coureur gewisseld en dat bracht verschillende twists met zich mee. Marini crashte in zijn tweede stint, maar hield de motor aan de praat en kon terug in de aanval. Met twaalf ronden te gaan was hij de coureur die Stefano Manzi inhaalde.

Vanaf dat moment kwamen Rossi en Marini niet meer onder druk. Elia Bartolini werd samen met Stefano Manzi tweede. De strijd om de derde plek viel in het voordeel van Mattia Pasini en Lorenzo Baldassarri uit. Zij hadden de derde plaats in handen na een val van Marco Bezzecchi (die een duo vormde met Andrea Migno) in de slotfase.

Suzuki MotoGP-coureur Alex Rins werd achtste, hij reed samen met oud-Moto3-wereldkampioen Albert Arenas. Jorge Lorenzo reed de wedstrijd op zondag samen met Dennis Foggia, het duo werd tiende.

Eerder in het weekend schreef Marini ook al de Americana-race op zijn naam.

