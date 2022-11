Rossi en Marini grijpen naast winst in 100 KM dei Campioni

Analyse: De situatie bij Honda na de dramatische Valencia MotoGP-test

Marc Marquez was behoorlijk pessimistisch na zijn eerste testdag met het 2023-prototype van de Honda MotoGP-machine. Maar dat wil niet zeggen dat Honda de plank volledig misgeslagen heeft met het concept. Achter de schermen is er namelijk nog veel meer gaande en ligt er een belofte dat het merk tijdens de eerste wintertest in 2023 met een veel betere machine komt. Een analyse van de situatie bij Honda.