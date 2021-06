Supercross zegt samenwerking met FIM op en verliest WK-status

De FIM kondigde het einde van de samenwerking aan in een persbericht en noemt het een "direct gevolg van de coronapandemie". Het heeft er echter alle schijn van dat er meer aan de hand is. Al jaren hebben betrokkenen bij de sport, niet in de minste plaats de fans, hun twijfels bij de samenwerking.

De status als wereldkampioenschap zorgde niet alleen voor een andere naam, er kwamen ook andere regels bij. De meest besproken aanpassing was het anti-dopingbeleid. In plaats van dat de Amerikaanse organisatie AMA en ook het Amerikaanse dopingagentschap over de regels gingen, was het WADA de afgelopen decennia de baas. De wereldwijde dopingautoriteit wordt door de fans nog vaak als schuldige aangewezen als het gaat om de langdurige schorsingen van Broc Tickle en sportlegende James Stewart, die na zijn schorsing besloot om met pensioen te gaan.

In de officiële verklaringen valt hier niets over terug te vinden en wordt er zelfs gerept over een terugkeer van het kampioenschap als WK. Al valt door de regels heen wel te lezen dat het hoofdzakelijk een beslissing is geweest van de Amerikaanse bond en rechtenhouder. Jorge Viegas, de president van de FIM, geeft aan dat corona de reden is van de breuk. "Ik geloof dat onder normale omstandigheden onze samenwerking hadden verlengd. We begrijpen echter de situatie en respecteren de beslissing die is gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat de AMA weer terug op het niveau komt dat het voor de pandemie had en dat we in de toekomst kunnen kijken naar een nieuwe samenwerking."

Recht op WK-status?

Kijkend naar het kampioenschap, dat de laatste jaren alleen nog maar in de Verenigde Staten van Amerika werd verreden, kan de vraag worden gesteld of het AMA Supercross kampioenschap überhaupt het recht heeft gehad om als WK door het leven te gaan. In de beginjaren van de samenwerking zijn er pogingen gedaan om het kampioenschap ook naar andere continenten te brengen, maar die kregen nooit de steun van de deelnemers.

Races in Zwitserland, Spanje en de Nederlandse Gelredome konden bijna nooit op deelname van de grote meneren rekenen en telden ook niet volledig mee. Latere races in Canada waren wel onderdeel van het kampioenschap, maar bleven niet lang op de kalender. Alleen qua deelnemers had het kampioenschap iets weg van het WK met verschillende belangrijke rijders en merken uit andere delen van de wereld.

Weg vrij voor 'MXGP' Supercross WK?

In het verleden zijn er al veel pogingen geweest om de diverse grote Supercrosswedstrijden in Europa te verenigen of om een enkele grote supercrosswedstrijd te organiseren door de promotor van de MXGP. In recente interviews met deze website heeft CEO David Luongo echter altijd benadrukt dat Supercross bij de Amerikanen hoort en motorcross bij de organisatie van de MXGP. Dat was echter nog in tijden dat de rechten van het WK bij het AMA-kampioenschap lagen en dat verandert dus komend seizoen.