Populaire motorraceklasse keert terug op TT Circuit

Voor het laatst reed het British Superbike-kampioenschap in 2019 op het TT Circuit in Assen, maar volgend jaar mag het Drentse circuit de klasse weer verwelkomen. Naast het World Superbikes-kampioenschap staat deze klasse internationaal hoog aangeschreven en dit kan beschouwd worden als een mooi affiche voor het circuit. In het weekend van 19 tot en met 21 september bezoekt BSB Nederland.

Om het weekend nog wat meer cachet te geven is de race in de Drentse hoofdstad de eerste van het Showdown-segment in het Britse Superbike-kampioenschap. Dat zijn de laatste drie races van het jaar waarin er extra punten te scoren zijn om zo de titelstrijd tot het einde van het jaar spannend te houden. Net als in 2019 is het TT Circuit het enige parcours dat de klasse buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Volgens de organisatie van de klasse is keert het circuit weer terug op de kalender vanwege het honderdjarig jubileum van de Dutch TT.

Bekende namen uit het huidige kampioenschap zijn voormalig Moto3-kampioen Danny Kent en voormalig 500cc en WSBK-rijder Leon Haslam. Tommy Bridewell is in dit seizoen de koploper. Met nog zes races in twee weekenden verdedigt de Brit een voorsprong van zes punten op concurrent Kyle Ryde. Bridewell is ook titelverdediger, vorig jaar won hij het kampioenschap met een half punt voorsprong op Glenn Irwin.