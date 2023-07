Tijdens de tweede race van het IRRC Superbike-kampioenschap op het Finse stratencircuit van Imatra ging het volledig mis. Door hevige regenval werd de start uitgesteld. Na een pauze van dertig minuten keerden de rijders op regenbanden weer de baan op. Toen het veld op de grid gearriveerd was, werd de startprocedure plotseling afgebroken. Op het achterste rechte stuk had Joey den Besten door aquaplaning de controle over zijn machine verloren en kwam naast de baan terecht. Daar kwam hij volgens getuigen in aanraking met een lichtmast. De Nederlander overleed aan zijn verwondingen.

“Onze welgemeende condoleances gaan uit naar zijn familie en collega-rijders. Hij zal gemist worden”, meldt de organisatie van de Imatra-wegraces in een kort statement. De organisatie stelt een onderzoek in naar het incident.

Den Besten kwam uit voor het team Motorradtechnik Geenen. In 2014 en 2017 werd hij kampioen in de IRRC Supersport 600. Een jaar later maakte de Achterhoeker bekend te stoppen met de racerij, om later toch weer op de motor te stappen. In de eerste race van het weekend werd hij nog achtste.