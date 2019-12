Van der Mark na crash zevende in verregende 8 uur van Sepang

Het was een kletsnatte dag op het Sepang International Circuit. Niettemin gingen om 13.00 uur lokale tijd vijftig motoren de baan op om aan de wedstrijd te beginnen. Na de opwarmronde werd echter wijselijk besloten om de start nog even uit te stellen. Om 15.00 uur werd een nieuwe poging ondernomen en ging de race achter de safety car van start. Omdat de omstandigheden op het circuit na dertig minuten nog altijd niet waren verbeterd, besloot de wedstrijdleiding de race middels een rode vlag weer stil te leggen.

Pas om 18.00 uur lokale tijd ging de actie in Maleisië verder, waarmee er nog een race van drie uur overbleef. Van der Mark en Mike di Meglio raakten vrij onmiddellijk met elkaar in een heftig duel verwikkeld. Aan dit gevecht kwam een einde toen beide heren onderuit gingen. Van der Mark had de koppositie net heroverd, na deze kort daarvoor te hebben ingeleverd bij Di Meglio, toen de Fransman zijn Honda CBR 1000 RR bij de laatste bocht aan de binnenkant zette. De rijder van F.C.C. TSR Honda France ging vervolgens echter onderuit en nam Van der Mark mee in zijn val. Di Meglio zat snel weer op de motor, maar de Nederlander had langer nodig om overeind te komen en moest daarna naar de pits om zijn motor te laten repareren. Van der Mark moest de race zodoende in de achterhoede vervolgen.

Ondanks deze zware tegenslag kwam het Yamaha Sepang Racing-team van Van der Mark na een inhaalrace nog als zevende aan de finish, toen de wedstrijd op de oorspronkelijke eindtijd van 21.00 uur werd afgevlagd. Di Meglio bleef ondanks het incident met Van der Mark aan de leiding, maar zou een uur later nog eens crashen, waardoor de Franse formatie uiteindelijk slechts dertiende werd in Maleisië. Door de tweede val van Di Meglio kwam het YART Yamaha-team van Parkes, Hanika en Canepa aan kop, waarna laatstgenoemde de overwinning niet meer uit handen gaf. Muhammad Zaqhwan Zaidi, Andi Farid Izihiar en Somkiat Chantra werden namens Honda Asia-Dream Racing tweede in de tachtig ronden tellende race en BMW-rijders Illya Mykhalchyk en Markus Reitenberger gingen er met de laatste podiumplaats vandoor.