Luca Marini zegeviert op eerste dag Rossi’s 100 KM dei Campioni

Het evenement waar rijders op uitnodiging van Valentino Rossi aan mogen meedoen wordt dit weekend weer gehouden op de VR46 Ranch in Tavullia, de uitvalsbasis van de opleiding die de naam van Rossi draagt. Met Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Alex Rins, Jorge Martin en Moto2-sensatie Pedro Acosta waren er voldoende MotoGP-rijders aanwezig, naast de coureurs die uit de VR46 Academy komen en actief zijn in de MotoGP. Ook Francesco Bagnaia was present. Hij toont dit weekend het startnummer 1 op de plaat aan de voorkant van zijn motor. Wellicht een voorbode op het aankomende MotoGP-seizoen.

Luca Marini was de man van de avond met een overwinning in de manche. Hij nam het vervolgens in de finale op tegen Franco Morbidelli, Andrea Migno en Celestino Vietti. Marini won de wedstrijd voor Morbidelli terwijl Moto2-rijder Vietti op de derde plek aan de meet kwam. “Ik denk dat ik een ham of een worst heb gewonnen, dat komt altijd van pas in de winter”, lacht Marini. "Het grapje daargelaten, het is altijd een geweldige sensatie, en het is leuk om het seizoen op zo’n manier te bevestigen. De Americana-races worden moeilijker en moeilijker, het niveau gaat steeds verder omhoog.”

Zaterdag staat het hoofdmenu op het programma: de 100 KM dei Campioni waarbij coureurs in tweetallen een soort estafette rijden. Marini komt dan samen met halfbroer Rossi aan de start.

