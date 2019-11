KNMV maakt wedstrijdschema Dutch Masters 2020 bekend

Het seizoen wordt in het weekend van 28 en 29 maart geopend in het Gelderse Harfsen, d.t na 2015 en 2017 opnieuw een Dutch Masters-wedstrijd mag organiseren. MC Hamac, de lokale organisator, is onder andere bekend van het organiseren van enduro’s.

Tijdens deze openingsronde van het kampioenschap wordt op zaterdag een open kwalificatie gehouden, toegankelijk voor alle coureurs met een internationale licentie. Zij krijgen dan de kans het op de zondag op te nemen tegen de wereldtop, de beste veertig rijders van de zaterdag zullen zich voor die wedstrijd plaatsen.

Op Tweede Paasdag wordt dan de tweede wedstrijd gehouden in Oldebroek, onder de rook van Zwolle. Op Tweede Pinksterdag 1 juni gaat men opnieuw naar Rhenen, waar dit jaar nog op Hemelvaartsdag gereden werd. Nu is de keuze gevallen op Tweede Pinksterdag. Het kampioenschap wordt dan traditioneel afgesloten op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

Henri Jacobi (250cc) en Arminas Jasikonis (500cc) schreven afgelopen seizoen de Dutch Masters of Motocross op hun naam.

Kalender Dutch Masters of Motocross 2020