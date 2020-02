Herlings ondanks val naar zege in Hawkstone

De Nederlanders domineerden de kwalificatiesessies. Herlings was twee seconden sneller dan de rest in de MX1, terwijl Van de Moosdijk de snelste was in de MX2. De races verliepen iets minder vlekkeloos.

Herlings wint, Coldenhoff op podium

Herlings kwam in de eerste manche nog ten val, maar reed van achteraan toch nog naar de derde plaats, achter landgenoot Coldenhoff en de verrassend sterke privateer Shaun Simpson, die de eerste manche op zijn naam schreef. In de tweede manche was Herlings de concurrentie wel te snel af. Ook daarin eindigde Coldenhoff als tweede voor Simpson. Daarmee eindigde Herlings bovenaan in de daguitslag, terwijl Coldenhoff achter Simpson derde werd.

Het podium met Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas, Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing en Shaun Simpson, SS24 Racing. Foto: Ray Archer

Van de Moosdijk wint manche in MX2

Eindhovenaar Roan van de Moosdijk was ook van de partij en reed een ijzersterke eerste manche. De EMX250-kampioen van vorig seizoen wist diverse wereldtoppers te slim af te zijn en finishte zelfs met een voorsprong van bijna veertien seconden. Hij moest de dagzege echter aan Tom Vialle laten. Van de Moosdijk kreeg problemen met de motor in de tweede manche, waardoor een topklassering buiten bereik was. Kay de Wolf uit Eersel eindigde sterk als vijfde.