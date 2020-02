Herlings na modderige zege: “Goede oefening voor openingsronde WK"

Ook Groot-Brittannië had te kampen met storm Ciara, waardoor Hawkstone veranderde in een moeilijk begaanbare piste. De afsluitende superfinale werd zelfs afgelast. “Het ging om overleven”, verklaarde Herlings. “Er was maar één lijn hier op de baan en dus was het inhalen van achterblijvers zeer lastig.” Het is overigens niet de eerste keer dat het weer niet meewerkte tijdens de voorseizoensrace: in 2017 sneeuwde het nog.

Desondanks was het voor de afgereisde WK-coureurs een goede oefening, zo concludeerde winnaar Herlings achteraf. “Het zou in Matterley Basin zomaar net zo slecht kunnen zijn”, refereerde Herlings naar de ouverture van de MXGP. “Dus het is een goede oefening.”

Herlings startte in beide manches sterk, maar lag na de eerste bocht in de eerste manche al op de grond. “Dat was wel jammer, maar ik wist me daarna alsnog terug te vechten naar de derde plaats van achteraan. Het lukte me bijna om Glenn Coldenhoff nog in te halen.” Coldenhoff, die het seizoen op de ‘nieuwe’ GasGas-machine zal rijden, reed in Engeland zijn enige wedstrijd van het voorseizoen.

Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas op KTM-machine. Foto: Ray Archer

Herlings eindigde in de eerste manche dus als derde, achter Coldenhoff en Shaun Simpson. De Britse privateer is altijd goed in listige omstandigheden en greep zijn kans. In de tweede manche kon hij ‘The Bullet’ echter niet bijhouden en eindigde hij nog achter Coldenhoff als derde.

“In de tweede manche pakte ik de kopstart en leidde ik van start tot finish”, beschreef Herlings zijn wedstrijd, die hem uiteindelijk de dagzege opleverde. “Al met al voelde ik me erg goed.”

Herlings rijdt in Frankrijk zijn laatste 'oefenwedstrijd' voor de openingsronde van het WK MXGP in Matterley Basin. Lacapelle Marival staat op 16 februari op het progamma.