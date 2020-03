Dutch Masters of Motocross 2020 volledig geschrapt

Door het wereldwijde coronavirus zijn al heel wat evenementen afgeblazen of verplaatst. Zo ook de openingsronde van de Dutch Masters 2020. Door verschuivingen van de MXGP-kalender moest ook de finale tijdens de Zwarte Cross al geschrapt worden. De KNMV heeft in overleg met de partners de knoop doorgehakt: het kampioenschap wordt volledig geschrapt. “De impact van de coronacrisis maakt het doorzetten van dit seizoen onmogelijk”, zo valt te lezen in een statement van de bond. “Ook andere ‘vrije’ weekends lopen in rap tempo vol. Dat maakt het verplaatsen van racedagen moeilijk, zo niet kansloos. Kortom: er is geen mogelijkheid meer om een volwaardige Dutch Masters of Motocross-competitie te houden in 2020.”

“Bovendien spelen er op dit moment belangrijkere zaken in de maatschappij dan motocross. De gezondheid en veiligheid van rijders, teams, fans en alle vrijwilligers bij de organiserende verenigingen staan op de eerste plaats.”

De KNMV bekijkt de mogelijkheid om een aantal reguliere ONK-wedstrijden toe te voegen aan de kalender voor dit jaar. Datzelfde geldt voor een invulling van het crossprogramma tijdens de Zwarte Cross. De Dutch Masters keert in 2021 terug op de kalender.