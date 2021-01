Dutch Masters stelt start uit: Oldebroek nu eerste ronde

In het persbericht van de organiserende bond wordt opgemerkt dat de huidige situatie rondom het coronavirus en de bijkomende onzekerheden het onmogelijk maken om ‘volwaardige DMoMX-evenementen neer te zetten’. De races in Harfsen en Oss zouden oorspronkelijk op respectievelijk 21 en 28 maart worden verreden.

De openingsronden in Harfsen en Oss, waar in mei ook een MXGP-wedstrijd staat gepland, hoopt de bond later in te kunnen halen. Vooralsnog is daar echter geen datum voor gevonden en daarvoor zal ook nog een flinke puzzel moeten worden gelegd, gezien het volle MXGP-schema.

Het Dutch Masters of Motocross-kampioenschap gaat nu op 17 april van start in Oldebroek. Daarmee gaat het plan om een rol te spelen in de voorbereiding op het WK dus in rook op. Dat gaat namelijk, zoals de kaarten nu liggen, op 3 april van start in Oman.

Op 2 mei en 5 juni zijn de rondes in Arnhem en Rhenen. Tot er nieuwe data zijn gevonden voor de rondes in Harfsen en Oss, telt de kalender nog drie wedstrijden.

Voorlopige DMoMX-kalender:

17 april 2021 – Ronde 1 – Oldebroek

2 mei 2021 – Ronde 2 – Arnhem

5 juni 2021 – Ronde 3 - Rhenen