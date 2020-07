Diamond Races brengen wegrace naar Britse Isle of Wight

Het parcours van de Diamond Races doet de pittoreske dorpen van Chase, Kingston, Shorwell en Brighstone aan en kent ook een bijzonder snelle strook langs de kust van acht kilometer. Het evenement vindt plaats in oktober 2021 met twee oefendagen op woensdag en donderdag, gevolgd door de feature races op zaterdag.

De Diamond Races willen een vaste waarde worden op de motorsportkalender en vinden de week na de seizoensfinale van de Britse Superbikes op Brands Hatch plaats. De exacte datum wordt daarom bekendgemaakt nadat de kalender van de Britse Superbikes 2021 is gepresenteerd, maar vast staat dat Superbikes, Supersport en lichtgewichten worden toegelaten, met in de toekomst ook een elektrische klasse. Naast de hoofdrace komt er ook een massa-evenement voor wie ook het parcours van de Diamond Races wil verkennen, onder leiding van ervaren rijders.

Het evenement, dat aan de strikte voorwaarden van de Britse motorsportbond Auto Cycle Union voldoet, wil zoveel mogelijk de nadruk leggen op veiligheid voor de rijders, toeschouwers en officials. Om dat alles in goede banen te leiden doet de organisatie beroep op tal van ervaren mannen, zoals Gary Thompson MBE (Isle of Man TT Clerk of the Course), Steve Plater (voormalig Isle of Man TT Senior-winnaar), Neil Tuxworth (ex-Honda Racing Manager), James Kaye (ex-British Touring Car Championship-coureur en Diamond Races-oprichter) en Matt Neal (drievoudig British Touring Car-kampioen en Honda UK ambassadeur).

“Als inwoner van het Isle of Wight kijk ik er heel erg naar uit om motorsportfans van over de hele wereld op ons eiland te verwelkomen”, stelt Diamond Races CEO Paul Sandford. “Het wordt een onvergetelijk weekend vol actie en entertainment voor het hele gezin. De Diamond Races zijn het resultaat van jaren hard werken en plannen en we mogen ons gelukkig prijzen dat we de beste mensen aan boord hebben gekregen om een spectaculair evenement op poten te zetten die het Isle of Wight internationaal op de kaart zal zetten bij motorliefhebbers.”

Het Isle of Wight ligt aan de zuidkust van Engeland op twee uur van Londen en is makkelijk te bereiken. Het evenement hoopt dan ook veel liefhebbers naar de Diamond Races te lokken. Het Isle of Wight is vooral bekend omwille van het jaarlijkse muziekfestival en kent een zachter klimaat dan de rest van de Britse eilanden.

