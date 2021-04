Definitief geen Dutch Masters of Motocross in 2021

Lang hield de nationale motorsportbond nog de hoop om een volwaardig kampioenschap af te werken en Motorsport.com ontving ook geluiden dat hier positieve ontwikkelingen rondom waren. Tot de nieuwe aankondiging van de KNMV stond alleen de wedstrijd in Rhenen nog op de planning. Nu is echter duidelijk geworden dat de volledige competitie is komen te vervallen.

Of er nu helemaal geen internationale wedstrijden zullen worden verreden in Nederland is nog niet helemaal duidelijk. Voorlopig staat de WK-wedstrijd in Oss natuurlijk nog op de MXGP-kalender, maar daarnaast zijn er nog steeds geluiden dat er voorafgaand aan de start van het seizoen oefenwedstrijden zullen worden verreden. Dit zal dan op dezelfde manier gebeuren zoals in 2020 het geval was in Arnhem en Axel. Officieel is hier echter nog niets over bekend.

Voorlopig staat de eerste WK-wedstrijd voor de motorcrossers gepland voor 13 juni in Orlyonok, Rusland. De Nederlandse GP in Oss moet op 18 juli plaatsvinden. De KNMV blikt in haar persbericht alvast vooruit op 2022. "Voor de Dutch Masters of Motocross 2022 zijn grootse plannen in de maak. Blijf ons daarom volgen, want er komen mooie dingen!"