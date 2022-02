WRT-teambaas Vosse prijst racelegende Rossi: “Een natuurtalent”

De Italiaan deed recent een meerdaagse test op het circuit van Valencia en besloot vervolgens bij WRT Audi te tekenen voor het aankomende GT World Challenge Europe-seizoen. Deze week werkte de 43-jarige coureur nog een eendaagse test af op het circuit van Magny-Cours om nader kennis te maken met de Audi R8 GT3 evo II.

“Valentino was heel goed op de natte baan”, zegt Vosse in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft een heel natuurlijk gevoel voor het gripniveau op de baan. Hij is zo goed. Ik ben onder de indruk, maar niet echt verrast. We weten dat hij een natuurtalent is.”

De testdag in Magny-Cours was de eerste keer dat Il Dottore met de 2022-specificatie van de R8 reed. In Valencia was de wagen nog niet helemaal bijgewerkt naar de laatste specificaties. Volgens Vosse is dat ook de reden dat Rossi een uitgebreid testprogramma afwerkt in aanloop naar het GTWCE-seizoen, waarin hij zowel deelneemt in de Endurance- als Sprint Cup.

“Het is afwachten hoe het programma loopt, maar het zal ergens tussen de zes en tien testdagen liggen”, aldus Vosse. Daar hoort ook de tweedaagse collectieve test in Paul Ricard bij. Voorlopig is men erg tevreden over het verloop van het testprogramma van de coureur, die eind vorig jaar afscheid nam van de MotoGP-paddock.

“Op dit moment loopt alles op rolletjes, de test op Magny-Cours liep voorspoedig”, aldus Vosse. “We werken stap voor stap onze doelen af. Eerst moet Valentino op snelheid komen, dan zorgen we dat hij klaar is voor de start van het seizoen en daarna proberen we podiums met hem te scoren. Alles wat daarna komt is bonus.”

Rossi krijgt fabriekscoureurs van Audi als zijn teamgenoten, zo laat Vosse weten. “Een coureur gaat alle tien de races met Valentino rijden, de andere komt erbij voor de vijf endurance-evenementen”, vertelt Vosse. Het is al bekend welke coureurs dat worden, voor de test van volgende maand wordt de volledige line-up gepresenteerd.”