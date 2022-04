WRT Audi wint op Imola, Rossi zeventiende na opmerkelijke misser

Weerts mocht van pole-position vertrekken met de #32 Audi R8 LMS GT3 EVO II, maar een formaliteit werd de wedstrijd zeker niet. Het trio verloor de leiding in de eerste stint, maar nam de leiding met dank aan een undercut bij de eerste reeks pitstops. Van der Linde en Vanthoor maakten de klus vervolgens af voor WRT Audi, dat zodoende voor het eerst in twee jaar weer eens zegevierde in de Endurance Cup. Jules Gounon, Daniel Juncadella en Raffaele Marciello eindigden namens Mercedes Akkodis ASP op 6,2 seconden op de tweede plek. Car Collection Audi eindigde dankzij Mattia Drudi op de derde plek.

De WRT Audi-crew met daarbij Valentino Rossi begon vanaf de vijftiende stek aan de wedstrijd. Die verliep voorspoedig totdat de negenvoudig wereldkampioen op twee wielen zijn pitbox voorbijreed op het moment dat hij het stuur over wilde geven aan zijn teamgenoot. Daardoor verloor het team nog wat tijd en kwam Rossi met teamgenoten Nico Müller en Frederic Vervisch op de zeventiende plek algemeen aan de finish.

In het weekend van 30 april en 1 mei gaat de GT World Challenge Europe verder met de Sprint-manche op het circuit van Brands Hatch.