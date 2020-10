Preview: 24 uur van Spa met sterk deelnemersveld ondanks corona

Ook de 24 uur van Spa-Francorchamps bleef niet gespaard van corona-ellende. Nadat de originele datum in juli niet haalbaar bleek, mikte organisator SRO op 24 en 25 oktober als de nieuwe datum van het kroonjuweel van de GT World Challenge Europe, voorheen de Blancpain GT Series.

Plannen om toeschouwers toe te laten en om de wedstrijd door de overstap naar wintertijd 25 uur lang te maken werden door een nieuwe opmars van COVD-19 weer opgeborgen, maar de race kan nog steeds rekenen op een groot deelnemersveld.

Wie niet aan de start staan zijn Robin Frijns, Nico Müller en René Rast, de drie DTM-rijders van Audi. Frijns en tweevoudig winnaar Rast zouden deelnemen met de Audi R8 van WRT, maar dat feest gaat niet door omdat Audi besloot de rijders aan de kant te houden en hen te laten concentreren op de seizoensfinale van de DTM in Hockenheim. Müller stapt daardoor niet in de Audi van het Franse Sainteloc.

Matthieu Vaxivière, Dorian Boccolacci en Dennis Marschall zijn door het merk met de vier sterren aangewezen als hun vervangers. In de #31 Audi van Dries Vanthoor is alvast plaats ingeruimd voor Kelvin van der Linde en Christopher Mies. Voor de nummer #30 is Mirko Bortolotti, die griep heeft maar geen COVID-19, op het laatste moment vervangen door DTM-coureur Ferdinand Habsburg. De line-up van die bolide wordt gecompleteerd door de genoemde Marschall en Vaxivière. Christopher Haase en Markus Winkelhock reden eerder dit jaar al eens met Boccolacci, die in de #25 van Sainteloc dus herenigd wordt met het tweetal.

Racewinnaar #31 Team WRT Audi R8 LMS GT3: Mirko Bortolotti, Matthieu Vaxiviere, Kelvin van der Linde Foto: SRO

Opvallend is de terugkeer van Edoardo Mortara bij Audi. De Italiaanse Zwitserse was jarenlang een sterkhouder van Audi, maar verhuisde in 2017 naar Mercedes. De Venturi Formule E-rijder deelt bij WRT een R8 met Charles Weerts en Frank Stippler. Audi verstrekt ook fabriekssteun aan de Attempto-wagen van Mattia Drudi, Patric Niederhauser en Frédéric Vervisch.

Bij Porsche staan Kevin Estre, Michael Christensen en Richard Lietz, de winnaars van 2019, aan de start met een 911 GT 3 van KCMG. In de tweede KCMG Porsche verschijnen Alexandre Imperatori, Edoardo Liberati en Josh Burdon. GPX, het winnende team van vorig jaar, doet beroep op Patrick Pilet, Mathieu Jaminet en Matt Campbell en op het trio Romain Dumas, Louis Deletraz en Thomas Preining. Dennis Olsen, Timo Bernhard en Frédéric Makowiecki vormen de line-up van Frikadelli. Dinamic kan dan weer rekenen op Matteo Cairoli, Christian Engelhart en Sven Müller.

Het voormalige BMW-team ROWE Racing doet beroep op Porsche IMSA-rijders Laurens Vanthoor, Earl Bamber en Nick Tandy. BMW kan wel bogen op de tandem van Walkenhorst, met Nicky Catsburg, Augusto Farfus en Philip Eng als gouden trio.

De belangrijkste kanshebbers bij Mercedes zijn de #4 HRT AMG van Maro Engel, Luca Stolz en Vincent Abril, in een constellatie met veel zilveren rijders binnen het Mercedes-kamp.

Bij Ferrari is een WEC-trio van AF Corse de grootste blikvanger. Fabrieksrijders James Calado, Alessandro Pier Guidi en Nicklas Nielsen mogen in de deelnemerslijst met stip worden aangeduid in de #52 Ferrari 488 GT3.

Bentley mag na een opeenstapeling van ereplaatsen ook weer van de zege dromen met twee Continentals van K-Pax Racing. Thuisrijder Maxime Soulet vormt een trio met Jules Gounon en Jordan Pepper. In de zusterwagen zien we Alvaro Parente, Andy Soucek en Rodrigo Baptista terug.

Maxime Martin, in 2016 de laatste Belgische winnaar van de 24 uur van Spa, trekt met Aston Martin-team Garage 59 naar zijn thuiscircuit. Maxime deelt een Vantage GT3 met Jonathan Adam, Alex West en Chris Goodwin.

Bij de elf vertegenwoordigde merken horen ook Lamborghini, McLaren en Honda. De interessantste naam is Renger van der Zande, die een Honda NSX deelt met Dane Cameron en Mario Farnbacher.

Bekijk de 24 uur van Spa-Francorchamps dit weekend gratis en live op Motorsport.tv.