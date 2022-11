Rossi wordt BMW-fabriekscoureur, hoopt op LMDh-test

Team WRT heeft een grote geschiedenis met het merk Audi. De Belgische formatie reed jarenlang met de Duitse wagens in alle GT-kampioenschappen. Toen Audi bekendmaakte een LMDh te gaan ontwikkelen leek WRT het fabrieksteam te worden. Een paar maanden terug werd echter bekend dat het merk met de vier ringen zich op de Formule 1 gaat concentreren. Daarna maakte WRT bekend over te stappen naar BMW. In 2023 rijdt het team met de nieuwe BMW GT3 in verschillende kampioenschappen, en een jaar later wordt WRT het fabrieksteam in het WEC met de nieuwe LMDh-bolide.

Valentino Rossi reed afgelopen jaar met een Audi van WRT in de GT World Challenge Europe. De negenvoudig wereldkampioen op de motor blijft bij het team, maar krijgt dus nieuw materiaal. “Ik word een officiële BMW-coureur en daar ben ik erg blij mee”, vertelde Rossi aan Sky Sports Italia. “Ik heb de auto al getest. Ik blijf bij hetzelfde team, alleen de auto verandert. Mijn team heeft vijftien jaar met Audi gereden, maar voor volgend jaar is er voor BMW gekozen. Ik heb de auto op de maandag na de laatste race in Barcelona getest. De auto is mooi, heel modern, heeft een twin-turbo en is groter dan de Audi. Hij lijkt makkelijker om te besturen.”

Test in de LMDh?

In de toekomst zou Rossi de LMDh wel aan de tand willen voelen. Volgend jaar komt de wagen met Rahal Letterman Lanigan Racing in actie in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, en in 2024 krijgt WRT de beschikking over de bolide in het WEC. “Ik zou hem graag willen proberen. Hopelijk kunnen we een test organiseren. Maar dat hangt af van hoe snel ik ben om een Hypercar te besturen. Het wordt moeilijk.”

Rossi kwam afgelopen weekend op bezoek bij de MotoGP-finale op het circuit van Valencia. Het gaf de Italiaan bijzondere gevoelens. “Het is mooi om terug te zijn, mede omdat Valencia een heel belangrijke baan is voor alle motorrijders om meerdere redenen. Vorig jaar was een mooi weekend, maar het maakte me ook bang omdat het mijn laatste was als rijder. Ik was altijd bang voor wat kon gebeuren. Om heel eerlijk te zijn dacht ik dat ik niet zou komen. Maar het was fijn. Ik had plezier, ik ging zelfs snel.”