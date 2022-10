Valentino Rossi test in Barcelona met GT3-auto van BMW

De Belgische WRT-formatie maakte deze zomer bekend aan het eind van het huidige seizoen te breken met Audi, waarmee een jarenlange samenwerking ten einde is gekomen. WRT heeft plannen om in 2024 deel te nemen in het LMDh-kampioenschap en tekende daarvoor een overeenkomst met BMW. Als onderdeel van die samenwerking gaat WRT volgend seizoen ook al GT3-races rijden met de M4 GT3 uit Beieren. Team WRT heeft twee exemplaren van de wagen gekocht.

Valentino Rossi kroop rond het middaguur voor het eerst achter het stuur van de BMW. Il Dottore werkte enkele ronden af om de systemen te checken. De wagen was uitgerust met een zwarte livery met het wereldberoemde startnummer van de Italiaan op de zijkant. De M4 GT3 is significant anders dan de Audi R8 LMS waar Rossi zijn eerste seizoen in de GT World Challenge in afwerkte. Het is nog niet duidelijk wanneer Rossi voor het eerst met de nieuwe BMW gaat racen. “Ik kan bevestigen dat we volgend jaar BMW GT3’s gaan runnen”, zegt teambaas Vincent Vosse in gesprek met Motorsport.com. “Ik kan alleen nog niet zeggen welk programma.”

WRT heeft afgelopen weekend in Barcelona haar laatste race afgewerkt met Audi. Rossi eindigde zondag met zijn teamgenoten Nico Müller en Frederic Vervisch op de zesde plaats in de seizoensfinale op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In het eindklassement was dat goed voor de 21ste plek. Het team komt dit weekend niet aan de start in de 8 uur van Indianapolis en deelname aan de 12 uur van Abu Dhabi lijkt uitgesloten.

Rossi zei eerder al in te zetten op een tweede seizoen in de GT World Challenge. “Daar praten we nog over, er staat nog niks vast, maar ik zie geen reden om dit te veranderen”, zegt Vosse daarover.