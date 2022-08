Valentino Rossi mikt op tweede seizoen in GT World Challenge

Zevenvoudig MotoGP-kampioen Valentino Rossi is bezig aan zijn eerste fulltime seizoen in de autosport. De racelegende komt uit voor WRT Audi in de GT World Challenge Europe en boekt elk raceweekend meer progressie. Als het aan hem ligt, rijdt hij ook volgend jaar in het sterke GT-kampioenschap. “Het is voor 90 procent zeker dat ik blijf racen in dit kampioenschap”, aldus Rossi.

De 43-jarige coureur wilde niet kwijt of hij aanblijft bij WRT. Het Belgische team liet eerder deze week weten na dertien jaar de relatie met Audi te beëindigen. Het team wordt de partner van BMW voor het LMDh-programma en lijkt ook op GT-gebied over te stappen naar BMW. Teambaas Vincent Vosse liet weten graag met Rossi door te gaan: “Er is nog niets rond, maar ik denk dat het goed werkt tussen ons. Ik zie niet in waarom we iets zouden moeten veranderen.”

Rossi maakt geen geheim van zijn grote droom: deelname aan de 24 uur van Le Mans. De kans dat dat in 2023 gaat gebeuren, acht hij echter klein: “Op dit moment denk ik niet dat ik volgend jaar op Le Mans rijd, maar dat is nog niet zeker. Het zou heel interessant zijn om die race eens te rijden.”