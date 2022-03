Na zijn afscheid uit de MotoGP wilde Rossi nog minimaal een seizoen zijn beste beentje voor zetten in de autosport. Hij kwam uit bij het team van Vincent Vosse, dat met Audi GT3-wagens actief is in de GT World Challenge Europe. Na diverse tests op onder meer het circuit van Valencia werd er een overeenkomst bereikt. Eerder werd bekend dat Rossi samen gaat werken met teamgenoot Frederic Vervisch in alle races, Nico Müller voegt zich bij het duo voor de langeafstandsraces.

Maandagavond werd de kleurstelling van de nieuwe op het circuit van Paul Ricard getoond. Op dat Zuid-Franse circuit wordt deze week een collectieve test gehouden voor de start van het seizoen, begin volgende maand in Imola. Het wereldberoemde startnummer 46 prijkt weer op de zijkant van de Audi R8 LMS GT3 EVO II, die verder grotendeels gehuld is in de bekende felgele kleur.

Dinsdag test Rossi in Paul Ricard met de nieuwe wagen. Teambaas Vincent Vosse was na de eerdere privétestsessies zeer onder de indruk van de 43-jarige coureur. De Belgische voorman van WRT noemde Rossi 'een natuurtalent'. Afgelopen vrijdag, op de dag dat het eerste MotoGP-seizoen zonder Il Dottore van start ging, werd hij voor het eerst vader van een dochter: Giulietta.

Valentino Rossi, WRT Audi 1 / 4 Valentino Rossi, WRT Audi 2 / 4 Foto door: SRO organisatie Valentino Rossi, WRT Audi 3 / 4 Foto door: SRO organisatie Valentino Rossi, WRT Audi 4 / 4 Foto door: SRO organisatie