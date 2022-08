Schothorst tweede bij Mercedes-dubbelzege in 24 uur van Spa

Raffaele Marciello, Jules Gounon en Daniel Juncadella wonnen de langeafstandsrace op Spa-Francorchamps met een voorsprong van dertig seconden op nummers twee Maximilian Götz, Luca Stolz en Steijn Schothorst. Beide Mercedessen reden in de laatste uren van de wedstrijd op een verschillende strategie, maar uiteindelijk bleek de #88 ASP de snellere van de twee.

Tegen het einde van het voorlaatste uur ging Stolz nog aan de leiding met de #2 GetSpeed, maar Marciello wist hem in te halen en vervolgens een voorsprong van vijftien seconden op te bouwen. Met nog iets meer dan een uur op de klok kwam de #2 GetSpeed binnen voor haar laatste pitstop. De #88 ASP deed dat met nog een kleine veertig minuten te gaan vanuit leidende positie en kwam met een marge van vier tellen naar de jagende #2 GetSpeed weer naar buiten.

De #55 AMG Team GruppeM Racing, ook een Mercedes-AMG GT3 Evo en bestuurd door Maro Engel, Maximilian Buhk en Mikael Grenier, ging door de pitstops van de #2 en #88 kortstondig aan kop, maar moest zelf nog een keer binnenkomen. Nadat de #55 GruppeM dit had gedaan, kwam de koppositie weer in handen van de #88 en deze stelde vervolgens de winst veilig, voor de #2 van onder meer Schothorst. De laatste podiumplek was voor Antonio Fuoco, Davide Rigon en Daniel Serra in de #71 Ferrari 488 GT3 Evo 2020 van Iron Lynx, op vijftien seconden van de nummer twee en anderhalve tel voor nummer vier #55 GruppeM.

Het ging overigens niet vanzelf voor de #88 ASP. Marciello, Gounon en Juncadella overleefden zondag twee angstige momenten. Allereerst werd Gounon in de laatste bocht in de rondte getikt door een achterblijver die de pitstraat wilde inrijden. Even later ging de Fransman zij-aan-zij met Aston Martin-coureur Nicki Thiim door Eau Rouge, waarbij laatstgenoemde spinde na contact.

BMW had de snelste wagen in de nacht, met de #98 BMW M4 GT3 van ROWE Racing (bestuurd door Nicky Catsburg, Nick Yelloly en Augusto Farfus) aan de leiding na zes en twaalf uur. Toen het gedurende de zondag warmer werd, kon BMW het tempo van de concurrentie echter minder goed volgen. In het voorlaatste uur werd Yelloly bovendien getroffen door een lekke band, wat definitief een einde maakte aan de winstkansen van de #98 BMW. Uiteindelijk stuurde Catsburg de M4 als zesde over de streep, achter de zusterwagen (de #50 BMW Junior Team with ROWE Racing van Dan Harper, Max Hesse en Neil Verhagen) op P5.