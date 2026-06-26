Startopstelling 24 uur van Spa 2026: Rovera verslaat tegenstanders in de Superpole

De dominantie van Ferrari tijdens de 24 uur van Spa 2026 (hier via de livestream!) zette zich ook voort in de Superpole. Vier 296 GT3 Evo's haalden de laatste twee segmenten, oftewel de top 8. Helemaal vooraan: de AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen; 1e), waarmee Alessio Rovera de Superpole domineerde.

De Italiaan was in alle vier de segmenten van de Superpole de snelste. Toen het erop aankwam in Superpole 4, liet hij geen steek vallen en verzekerde hij zich van de poleposition met een tijd van 2:18,330 minuten. Daarmee versloeg hij de eveneens sterk presterende Tom Fleming in de Garage 59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe; 2e) met 0,428 seconden. Fleming was de beste coureur van de Gold Cup.

De tweede startrij wordt gedeeld door de AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael; 3e), gekwalificeerd door Arthur Leclerc, en de Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon; 4e), die door Jules Gounon voor de Superpole 4 werd gekwalificeerd. (Alle uitslagen 24 uur van Spa 2026)

Rovera blijft ondanks de hitte heel kalm: "De omstandigheden waren echt moeilijk. We hadden niet gerekend op zo weinig grip, ik ben veel gaan slippen. Maar dat gold waarschijnlijk voor iedereen. Uiteindelijk heb ik [in de eerste drie segmenten] zo min mogelijk ronden gereden, om voor het laatste segment nog de beste banden over te hebben.” Alle vier de sessies moesten op dezelfde banden worden afgelegd.

Superpole 3: Spannende strijd om een plek in de finale

Acht auto’s streden om een plek in het laatste Superpole-segment. Terwijl Rovera al snel een beste tijd neerzette, ging het erachter heen en weer. Steeds weer wisselden de auto’s die de cut haalden.

Een enorme verrassing was daarbij Ariel Levi in de Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola; 6e), die als enige auto uit de Silver Cup nog steeds in de race was en indruk maakte in de Audi R8 LMS GT3 Evo II. Twee keer wist hij zich bij de beste vier te nestelen, maar beide keren werd hij weer uitgeschakeld.

Jules Gounon haalde in de laatste ronde een echte knaller uit, nadat de Verstappen-AMG lange tijd achteraan het tot acht auto’s teruggebrachte veld in Superpole 3 had gereden. In de laatste ronde slaagde hij er echter in om de Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff; 5.) met een verschil van 0,039 seconden uit het laatste Superpole-segment te stoten.

De poleposition in de Bronze Cup werd met ruime voorsprong veroverd door de Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall; 7e). Hoewel dit in de klasse-indeling misschien verrassend lijkt, was deze prestatie niet zo onverwacht, aangezien ook professionele coureurs in de Bronze Cup achter het stuur mogen kruipen. Topprof Dennis Marschall loodste de 296 tot in de Superpole 3.

De tweede gekwalificeerde AMG, de GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel; 8e) van Lucas Auer, maakte geen kans in de Superpole 3. De „Mamba“ start daarmee vanaf de vierde rij.

Superpole 2: Uitschakeling voor laatste Porsche en Ford

In de tweede sessie moesten maar liefst drie McLaren 720S GT3 Evo’s afhaken. Marvin Kirchhöfer, de pole-setter van vorig jaar, miste in de Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer; 9.) de sprong naar de top acht met 0,099 seconden. Hij werd in de laatste ronde uitgeschakeld door Frederik Schandorff in de Selected Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff).

Ook voor Ford en Porsche was het dag. De HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet; 12e) van Arjun Maini en de Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus; 16e) waren de laatste overgebleven auto’s van hun merk.

Zo waren er voor de Superpole 3 nog vier Ferrari's, twee Mercedes-AMG's en elk één Audi en McLaren over.

Superpole 1: BMW, Aston en Lambo vliegen collectief uit

In Superpole 1 werden 16 van de 32 gekwalificeerde auto’s uitgeschakeld. Zoals verwacht werden uit de Pro-Cup de twee Lamborghini Temerario GT3's uitgeschakeld, hoewel Mirko Bortolotti in de Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti; 20e) een echt goede ronde neerzette.

Enigszins verrassend werden echter ook alle BMW’s uitgeschakeld, waarvan de beste niet verder kwam dan P18. Dat was zeker te verwachten, want tot nu toe ontbreekt het de BMW M4 GT3 Evo het hele weekend aan snelheid.

Ook de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo haalde de cut niet, nadat de Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim; 24e) in de gecombineerde kwalificatie nog de achtste plaats had behaald. Over het algemeen lijken de hoge temperaturen niet gunstig te zijn voor auto’s met een voorin geplaatste motor – met uitzondering van Mercedes-AMG.

Natuurlijk is de startpositie bij de 24 uur van Spa van ondergeschikt belang, maar een start vanuit het middenveld brengt in de hectische startfase altijd risico’s met zich mee.

Avonds vanaf 19:20 uur staat er nog een warm-up van 30 minuten voor alle auto's op het programma. De race begint zaterdag om 16:30 uur. (Volledig tijdschema 24 uur van Spa 2026) De start vindt nog plaats bij warm weer, maar daarna dreigen er extreme onweersbuien wanneer het koufront doorbreekt.

Startopstelling 24 uur van Spa 2026 (P1-32)

1. AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Mosca/Nielsen)

2. Garage-59-McLaren #58 (Fleming/Prette/Goethe)

3. AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Gelael)

4. Verstappen-Mercedes #3 (Juncadella/Lulham/Gounon)

5. Selected-Car-Ferrari #71 (Laursen/Ebdrup/Birch/Schandorff)

6. Attempto-Audi #66 (Kastelic/Levi/Ögaard/Mazzola)

7. Kessel-Ferrari #74 (Blattner/Tuck/Jaubert/Marschall)

8. GetSpeed-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel)

9. Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Kirchhöfer)

10. Attempto-Audi #99 (Pereira/Frassineti/Aka)

11. GetSpeed-Mercedes #6 (Bartone/Panis/Gazeau/Basz)

12. HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet)

13. Rinaldi-Ferrari #45 (Duran/Medler/Balzan/Perel)

14. RJN-McLaren #23 (Brichacek/Fitz-Simon/Lynn/B. Dörr)

15. Optimum-McLaren #5 (Owega/D. Rappange/Oliveira/Porter)

16. Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus)

17. Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello)

18. WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts)

19. Schumacher-CLRT-Porsche #22 (Güven/Campbell/Makowiecki)

20. Grasser-Lamborghini #63 (Perera/Paul/Bortolotti)

21. Rowe-BMW #98 (Farfus/Dennis/Marciello)

22. Greystone-McLaren #44 (Meakin/Kelly/Pintos/Rattican)

23. WRT-BMW #46 (Rossi/Harper/Hesse)

24. Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Sorensen/Thiim)

25. Walkenhorst-Aston Martin #34 (Day/Krognes/Chaves)

26. Optimum-McLaren #4 (Smalley/Tomlinson/H. George/Del Sarte)

27. Motopark-Mercedes #20 (Revesz/Mansell/Mettler/Andrade)

28. Boutsen-VDS-Porsche #10 (Magnus/Knutsson/Ghiretti)

29. Rowe-BMW #998 (de Wilde/Tramnitz/Klingmann)

30. Sainteloc-Audi #25 (Perez Companc/Cheli/Klymenko/Legeret)

31. AF-Corse-Ferrari #52 (Braschi/Machiels/Zagazeta/Stadsbader)

32. Rutronik-Lamborghini #96 (Engstler/Mapelli/Niederhauser)