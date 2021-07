Marciello bezorgt ASP Mercedes pole-position voor 24 uur van Spa

Nadat donderdag al het eerste deel van de kwalificatie was verreden voor de 73ste editie van de 24 uur van Spa, stond vrijdagavond de Superpole op het programma. Daarin mochten de snelste twintig auto’s de eerste tien startrijen voor de 24-uursrace gaan verdelen.

Nadat de #88 Mercedes-AMG GT3 van Auto Sport Promotion op donderdag al de snelste was in het eerste kwalificatiedeel, wist Raffaele Marciello ook in de Superpole-kwalificatie de snelste tijd te noteren. De Italiaan wist het ruim zeven kilometer lange circuit af te leggen in 2.17.949, en bezorgde daarmee zichzelf en teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon de eerste startplek. Het is daarmee al het tweede jaar op rij dat Marciello in de Belgische Ardennen aan de haal gaat met de pole-position voor de 24 uur van Spa.

De strijd om de eerste startrij werd een geheel Italiaanse aangelegenheid. Op drie tienden van Marciello stuurde landgenoot Mirko Bortolotti de #63 FFF Racing Lamborghini Huracan GT3 namelijk naar de tweede tijd. De Italiaan – die zijn auto deelt met Andrea Caldarelli en Marco Mapelli – noteerde een 2.18.252. De derde startplek ging naar Maro Engel in de best geklasseerde Mercedes van Haupt Racing. Ricardo Feller stuurde zijn Lamborghini naar de vierde startplaats.

Snelste BMW was de Walkenhorst M6 GT3 van Sheldon van der Linde op een vijfde plek, gevolgd door de McLaren 720S GT3 van Ben Barnicoat. Daarachter volgde Mattia Drudi in de best geklasseerde Audi op een zevende plek. De achtste startplaats ging Nicki Thiim, die zich eigenlijk als derde had weten te kwalificeren. De Aston Martin-coureur werd echter bestraft voor het feit dat hij te laat uit de pitstraat was gereden.

Frijns best geklasseerde Nederlander op de startgrid

De snelste Porsche – winnaar van de laatste twee edities van de 24 uur van Spa – was de #22 GPX 911 GT3-R van Mathieu Jaminet. Robin Frijns is zaterdag de best geklasseerde Nederlander op de startgrid. Teamgenoot Nico Müller nam de kwalificatie in de Audi met startnummer 37 voor zijn rekening en stuurde deze naar de vijftiende startplaats.

De 24 uur van Spa-Francorchamps gaat zaterdag om 16.30 uur van start en is in zijn geheel live te zien op Motorsport.com.