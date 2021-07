Catsburg vervangt Buurman bij Mercedes in 24 uur van Spa

Catsburg reed dit jaar als fabrieksrijder al lange-afstandsraces voor BMW en Corvette, maar in de Belgische Ardennen zal hij dit weekend voor het eerst achter het stuur kruipen van een Mercedes-AMG GT3 Evo. De Nederlander stapt in bij het Taiwanese team van HubAuto, waar hij de plek inneemt van landgenoot Yelmer Buurman. Laatstgenoemde is mogelijk positief getest op het coronavirus, waarna Catsburg op het laatste moment is opgeroepen als zijn vervanger.

Hoewel de Mercedes nieuw is voor Catsburg, kent het circuit van Spa weinig geheimen meer voor de 33-jarige coureur. In 2015 won Catsburg de race namelijk nog in een BMW Z4 GT3 van Marc VDS Racing.

Dit weekend doet Catsburg in dienst van Mercedes opnieuw een gooi naar de overwinning in België. De Nederlander vormt een team met Maximilian Buhk en Maximilian Götz, terwijl HubAuto op de nodige fabriekssteun kan rekenen van Mercedes-AMG. In de kader van het 50-jarig jubileum van de allereerste raceauto van AMG draagt de #50 Mercedes dit weekend dezelfde kleuren als de 300 SEL AMG 6.8 waarmee Mercedes en AMG in 1971 voor de 24 uur van Spa voor het eerst de krachten bundelden.

24 uur van Spa live te zien op Motorsport.com

Catsburg neemt het dit weekend op Spa-Francorchamps onder andere op tegen landgenoot Robin Frijns, die met een Audi aan de start verschijnt. De race gaat zaterdag om 16.30 uur van start en is zijn geheel live te volgen middels een livestream op deze website.