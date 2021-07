Livestream: De 24 uur van Spa-Francorchamps

Van zaterdagmiddag 16.30 uur tot zondagmiddag 16.30 uur is het legendarische circuit in de Belgische Ardennen wederom het decor voor de grootste GT3-race ter wereld. Razendsnelle GT3-bolides van onder meer Porsche, Audi, McLaren, Ferrari en Mercedes nemen het op Spa-Francorchamps tegen elkaar op in een van de meest onvoorspelbare en zwaarbevochten 24-uursraces van het jaar.

Namens Nederland nemen onder andere Robin Frijns (Audi) en Nick Catsburg (Mercedes) deel aan de race. Laurens Vanthoor is een van de Belgische kanshebbers namens Porsche, dat de afgelopen twee edities van de 24 uur van Spa wist te winnen.