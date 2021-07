Live: Wie pakt pole-position voor de 24 uur van Spa?

Na de reguliere kwalificatie op donderdag mogen de twintig snelste auto’s in de zogenaamde Superpole-kwalificatie de eerste twintig startplaatsen gaan onderverdelen. Elk team wijst van tevoren één coureur aan die in twee vliegende ronden een zo snel mogelijke tijd moet zien te noteren. De auto’s vertrekken met intervallen van 60 seconden, waardoor elke coureur volledig vrij baan heeft op het ruim zeven kilometer lange circuit van Spa-Francorchamps.

Geen enkele Nederlandse coureur komt tijdens de Superpole in actie, al is met de #37 Audi R8 LMS GT3 wel de auto van Robin Frijns nog vertegenwoordigd in de strijd om pole. Stalgenoot Nico Müller zal de kwalificatie in de rood/gele Audi van Team WRT voor zijn rekening nemen. Namens de Belgen vertegenwoordigt Laurens Vanthoor de eer van de #47 KCMG Porsche 911 GT3-R.

De 24 uur van Spa-Francorchamps gaat zaterdag om 16.30 uur van start. Deze is net als de Superpole-kwalificatie live te volgen op deze website.